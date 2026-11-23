Auch für einen weiteren Bewohner sei ein solches Verfahren anhängig, hieß es vom Bezirksgericht Wien Innere Stadt. Das Gericht will in beiden Fällen jedoch auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) im Fall des ersten Bewohners der "Auszeit-WG" abwarten. Diese solle auch Rechtssicherheit bieten, sagte Gerichtssprecher Markus Riedl der APA. Er unterstrich in diesem Zusammenhang klar, dass das Bezirksgericht - entgegen anderer Medienberichte vom Wochenende - keine Entscheidung zur allgemeinen Zulässigkeit von Türsperren getroffen habe, weder nächtens noch untertags.

Der erste Bewohner der WG war im Juli noch im Alter von 13 Jahren in das Haus in einer Wohnsiedlung am Stadtrand in Wien-Simmering eingezogen. Nach einer von der Bewohnervertretung beantragten Überprüfung beurteilte das Bezirksgericht Innere Stadt die nächtliche Sperre der Haustür in der Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr als zulässig. Die Einrichtung versuchte daraufhin, die Sperre mittels Rechtsmittel auf den Zeitraum von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr auszudehnen. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen gab dem Rekurs des Trägers Recht. Dagegen legte nun die Bewohnervertretung einen "außerordentlichen Revisionsrekurs" vor dem OGH ein.

Der Teenager kehrte indessen bereits im Sommer aufgrund seiner Kooperationsbereitschaft wieder in eine niederschwelligere Einrichtung zurück. Der Jugendliche, der bereits seit 2023 wegen Dutzender Delikte gerichtsbekannt ist, soll laut APA-Informationen bisher nicht rückfällig geworden sein. Er ist seit Ende Oktober strafmündig.

Hingegen einigermaßen auf Trab gehalten hatte der Österreicher das Team der Einrichtung. Am Wochenende war durch einen Bericht der "Kronen Zeitung" bekannt geworden, dass der Österreicher noch als Bewohner der Auszeit-WG am 9. und 10. November drei Trafiküberfälle begangen und eine 65-Jährige verletzt hatte.

Daneben zerstörte der Teenager laut gesicherten APA-Informationen aus Kreisen der MA unter anderem die Einrichtung der WG oder schlug Fenster ein. "Die bisher entstandenen Sachschäden bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen", hieß es von der MA 11 am Montag. In einer sozialpädagogischen Einrichtung, in der mit Kindern in herausfordernden Lebenssituationen gearbeitet wird, seien derartige Vorfälle grundsätzlich nicht auszuschließen. "Entsprechende Aufwendungen werden daher bereits vorausschauend in der Planung berücksichtigt."

Der 13-Jährige befindet sich mittlerweile in einem anderen erlebnispädagogischen Projekt. Es habe sich gezeigt, dass die Stadt für ihn zu reizüberflutend sei, sagte die Sprecherin der MA 11, Ingrid Pöschmann, zuletzt. Sie verwies im "Ö1"-Mittagsjournal am Samstag auch auf die ungeklärte Rechtsgrundlage für die WG. Basis ist derzeit das Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG), das jedoch aus dem Gesundheitsbereich stammt und auf die Betreuung von psychisch kranken oder geistig behinderten Personen ausgelegt ist. Das Justizministerium arbeitet derzeit an einem neuen Gesetz.