Vor 30 Jahren trat in Österreich das erste Gewaltschutzgesetz in Kraft. Es beinhaltete unter anderem die Wegweisung und das Betretungsverbot, später kamen Annäherungsverbote, verpflichtende Gewaltpräventionsberatungen und Fallkonferenzen hinzu. "Mit dem ersten Gewaltschutzgesetz hat der Gesetzgeber häusliche Gewalt als gesellschaftliches Problem anerkannt und einen Meilenstein zu einem verbesserten Schutz gegen häusliche Gewalt gesetzt", wurde Kert am Montag in der Aussendung zitiert.

Im Zuge des Ausbaus des Gewaltschutzes kamen auch neue Straftatbestände bzw. höhere Strafandrohungen hinzu. Doch: "Strengere Strafen allein reichen nicht aus, um Gewalt wirksam zu verhindern", sagte Kert. Die Zahl der von Gewalt betroffenen Frauen sei trotz gesetzlicher Verschärfungen nach wie vor hoch. Unter Umständen können höhere Strafandrohungen auch das Gegenteil bewirken: Opferschutzeinrichtungen hätten im Vorfeld der Gewaltschutzreform 2019 darauf hingewiesen, dass hohe Strafen Betroffene sogar von einer Anzeige abhalten könnten, wenn Täter aus dem familiären Umfeld stammen.

Für Kert liege die Zukunft des Gewaltschutzes daher vor allem in Prävention, Bewusstseinsbildung und einem wirksamen Opferschutz anstatt immer höherer Strafandrohungen. Wichtig sei die Aufklärung Betroffener über ihre Rechte und bestehende Schutzmöglichkeiten sowie ein niederschwelliger Zugang zu Behörden. Gleichzeitig brauche es eine opferfreundliche Umgebung etwa bei Polizei und Justiz.

Verbesserungspotenzial sah Kert auch bei der Durchsetzung bestehender Schutzmaßnahmen. Die Wirksamkeit von Betretungs- und Annäherungsverboten hänge maßgeblich davon ab, dass ihre Einhaltung konsequent kontrolliert werde. Zudem plädierte er für einen Ausbau von Gewaltambulanzen, die Verletzungen dokumentieren und damit die Beweissicherung erleichtern können.

Die im Regierungsprogramm vorgesehene elektronische Überwachung von Hochrisikogewalttätern bewertete der Strafrechtsexperte differenziert. Eine solche Maßnahme könne zwar die Überwachung erleichtern, stelle jedoch einen erheblichen Grundrechtseingriff dar und müsse daher rechtlich besonders sorgfältig ausgestaltet werden.

Im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen ist der flächendeckende Ausbau der Einrichtungen bis 2029 vorgesehen. Anlässlich der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" forderte auch der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP), das psychologische Angebot dort zu erweitern.

"Der Ausbau der Gewaltambulanzen ist die Chance, Gewaltschutz von Anfang an ganzheitlich zu denken", wurde BÖP-Präsidentin Beate Wimmer-Puchinger zitiert. "Klinische Psychologinnen und Psychologen gehören fix in jedes Team - gesetzlich verankert und finanziell abgesichert", forderte sie.

Kritik an der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen kam am Montag von der FPÖ. Dieser enthalte zwar zahlreiche Maßnahmen zur Prävention, Täterarbeit und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Behörden. Entscheidend sei jedoch deren tatsächliche Wirksamkeit. Die freiheitliche Frauensprecherin Rosa Ecker forderte in einer Aussendung verbindliche Fristen, nachvollziehbare Ergebnisse und eine ehrliche Überprüfung der Wirksamkeit.

Für Ecker gehören dazu auch konsequente Strafen bei Gewalt- und Sexualdelikten, rasche Interventionen bei wiederholten Drohungen, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Opferschutzeinrichtungen sowie eine umfassende Erfassung von Wiederholungstätern und Gewaltdelikten. Zudem forderte sie die elektronische Überwachung von Hochrisikotätern nach spanischem Vorbild.

Mit Beginn der Kampagne gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch startet auch wieder die Kassabon-Initiative im Handel. Die Aktion von Innenministerium, Polizei, Frauenministerium und Handelsverband soll dabei helfen, Gewaltbetroffene besser zu erreichen, hieß es in einer Aussendung.

In Kooperation mit 25 Handelsbetrieben werden im November und Dezember der Polizeinotruf 133, die Nummer der Frauenhelpline 0800 222 555 sowie die Nummer des Gewaltschutzzentrums 0800 700 217 und der Opfer-Notruf der Österreichischen Justiz 0800 112 112 auf Kassabons gedruckt.

( S E R V I C E - Kert, R. (2026): Der strafrechtliche Schutz gegen häusliche Gewalt. In: Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht (iFamZ), 21( 2), 132-136. Verfügbar unter: https://linda.lindeverlag.at/Dokument/627951/ )