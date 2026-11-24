Ehe die Weltgesundheitsorganisation WHO 1980 die Pocken für ausgerottet erklärte, fielen der hochansteckenden Krankheit weltweit mehr als 300 Millionen Menschen zum Opfer. Gelungen ist die Ausrottung durch eine weltweite Impfkampagne mit einer im Labor angepassten Form des Vacciniavirus, quasi der Prototyp der Pockenviren. Weltweit wird dieses Vacciniavirus als Modell genutzt, um die vielfältige Gruppe der Pockenviren unter sicheren Bedingungen zu untersuchen.

Die Forscherinnen und Forscher um Florian Schur vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) haben mittels Kryo-ET dreidimensionale Modelle von zentralen molekularen Komplexen im Viruskern mit einer Auflösung von unter einem Nanometer erzeugt. "Das Pockenvirus hat die Form eines Ziegelsteins. Im Inneren liegt eine robuste Schutzkapsel: der Viruskern", erklärte Schur in einer Aussendung. Dieser Kern enthält sowohl die Erbinformation als auch jene molekularen Maschinen, die sie ablesen.

Bei einer Infektion schleuse das Virus dieses "Starterpaket" in die Zelle ein. Noch bevor sich die Kapsel öffnet, werden die Maschinen im Inneren aktiv und übersetzen virale Gene in Boten-RNA (mRNA). Diese Botenmoleküle werden anschließend durch Schleusen in der Kapselwand nach außen transportiert. Die Wirtszelle liest dann die viralen Bauanleitungen und beginnt selbst, virale Proteine herzustellen. So übernimmt das Virus die Kontrolle über die Zelle, während sein eigener genetischer Bauplan sicher eingeschlossen bleibt. Erst später bricht die Kapsel auf, gibt die virale DNA frei und das Virus setzt seinen Infektionszyklus fort.

Das Forschungsteam konnte nun zeigen, dass die bisher als einzelne Einheit beschriebenen molekularen Kopiermaschinen tatsächlich paarweise vorliegen. An fast die Hälfte dieser Paare sind zusätzlich weitere Virusproteine gebunden, die sie an der viralen DNA verankern und für einen schnellen Start nach der Infektion bereithalten. Sobald der Viruskern in eine Zelle gelangt, lösen sich die Paare voneinander und die einzelnen Motoren beginnen damit, virale Gene in Boten-RNA umzuschreiben.

Direkt neben den Kopiermaschinen sitzen in der Kernwand starre Schleusenkomplexe, die bereits vor mehr als 20 Jahren entdeckt wurden. Die 3D-Aufnahmen zeigen nun so detailliert wie nie zuvor, aus welchen Bestandteilen sie bestehen, wie sie funktionieren und wie sie mit der umgebenden Schutzhülle zusammenwirken.

Den Forschenden zufolge könnten die Erkenntnisse neue Ansatzpunkte für die Entwicklung antiviraler Medikamente liefern. Sie könnten auch helfen, Pockenviren gezielt als biomedizinische Werkzeuge weiterzuentwickeln, etwa im Bereich Krebstherapien.

(S E R V I C E - Link zur Studie: https://doi.org/10.1038/s41586-026-11458-8 )