Als "Französisches Paradoxon" (French Paradoxon) wird die Beobachtung bezeichnet, dass Menschen in Frankreich trotz einer vergleichsweise fettreichen Ernährung seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben als in vielen anderen Ländern. Seit den 1990er-Jahren wurde das vor allem mit dem Konsum von Rotwein und der darin enthaltenen Inhaltsstoffe erklärt. Im Mittelpunkt standen Inhaltsstoffe wie Flavonoide, Polyphenole oder Resveratrol. Diese Deutung bleibt angesichts der bekannten alkoholbedingten Schäden allerdings umstritten.

Jüngst veröffentlichte ein interdisziplinäres Team aus Grazer Kardiologen und Pneumologen in der Fachzeitschrift "ESC Heart Failure" neue präklinische Ergebnisse. Untersucht wurden menschliches Herz- und Lungenarteriengewebe im Labor. Demnach steigerten Rotwein und bestimmte darin enthaltene Polyphenole - darunter Kaffeesäure, Gallussäure und Resveratrol - die Kontraktionskraft des Herzmuskels und erweiterten Lungengefäße. Diese Effekte traten unabhängig vom Alkoholgehalt auf.

Im Labor entspannten sich die untersuchten Lungengefäße um bis zu 80 Prozent, die Kontraktionskraft nahm um bis zu 18 Prozent zu. Ob sich diese Effekte auch beim lebenden Menschen zeigen, ist allerdings bisher offen."Besonders interessant ist, dass sich die Lungengefäße im Labor sowohl durch alkoholhaltigen als auch durch alkoholfreien Rotwein entspannten", erklärte Dirk von Lewinski, der Leiter der Forschungsgruppe "Myokardiale Energetik und Metabolismus" an der Klinischen Abteilung für Kardiologie der Medizinischen Universität Graz. "Nun wollen wir untersuchen, ob sich diese Effekte auch beim Menschen bestätigen lassen und welche Inhaltsstoffe dafür verantwortlich sind", so der Mediziner.

Für die Grazer DARE-WINE-PH-Studie will man nun 40 Frauen und Männer über 45 Jahren gewinnen, die an Lungenhochdruck leiden und bei denen eine Rechtsherz-Katheteruntersuchung vorgesehen ist. Sie erhalten einmalig 200 Milliliter alkoholhaltigen oder alkoholfreien Rotwein. Weder die Teilnehmenden noch das ärztliche Personal wissen, welche Variante jeweils verabreicht wird. Anschließend untersucht das Forschungsteam über eine Stunde hinweg, wie sich die jeweilige Variante auf den Lungenkreislauf und die Herzfunktion auswirkt. Damit soll überprüft werden, ob die im Labor beobachteten Veränderungen auch beim lebenden Menschen messbar sind.

Lungenhochdruck kann unterschiedliche Ursachen haben. Eine genaue Diagnose ist entscheidend, um die passende Behandlung zu wählen. "Wir verfügen bereits über wirksame Behandlungsmöglichkeiten, dennoch besteht für bestimmte Patientinnen und Patienten weiterer Forschungsbedarf. Wir müssen die unterschiedlichen Mechanismen der Erkrankung besser verstehen, um langfristig zusätzliche Therapieoptionen entwickeln zu können", erklärte Philipp Douschan von der Klinischen Abteilung für Pneumologie. Je nach Ursache und Ausprägung der Erkrankung kommen unterschiedliche Therapien zum Einsatz, darunter spezifische Medikamente bei bestimmten Formen der pulmonalen Hypertonie sowie die Behandlung zugrunde liegender Herz- oder Lungenerkrankungen.

Ziel der DARE-WINE-PH-Studie ist es, die beobachteten Effekte besser zu verstehen und mögliche wirksame Inhaltsstoffe zu identifizieren. Nicht Rotwein als Getränk, sondern die Entwicklung neuer Wirkstoffe steht dabei im Fokus, wurde betont. "Langfristig könnten die Erkenntnisse neue Ansätze für die Behandlung von Lungenhochdruck bieten", hofften die beiden Mediziner.