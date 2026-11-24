Während in den Alpen die Gletscher mittlerweile vor allem aufgrund der heißen Sommer und der teils spärlichen Niederschläge in Form von Schnee im Winter in eine auch für viele Expertinnen und Experten in dieser Dramatik kaum für möglich gehaltene Phase der Auflösung einbiegen, sieht es für viele Eiskörper in anderen, höheren Gebirgen noch etwas besser aus. Ein Team mit Beteiligung von Lea Hartl vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) analysierte im "Journal of Glaciology" die Entwicklung von Eisflächen in den Zentralanden in Argentinien seit dem Jahr 1985.

Obwohl diese Gegend auch den höchsten Berg Südamerikas - den 6.961 Meter hohen Aconcagua - beherbergt, und somit deutlich höher hinaufreicht als die europäischen Gipfel, sind auch hier Veränderungen bemerkbar. Diese wurden vor allem von der sogenannten Megadürre in den ohnehin schon eher trockenen Zentralanden ab dem Jahr 2009 hervorgerufen. Neben den Effekten des fehlenden Schneenachschubs wirken allerdings auch hier die gestiegenen Temperaturen, wie es in einer Aussendung der ÖAW heißt.

Seit dem Jahr 1985 sind die 229 untersuchten Andengletscher zunehmend mit Geröll bedeckt, berichtet das Forschungsteam. Im Jahr 2024 tritt im Vergleich zu 40 Jahre davor im Eis befindliches Gestein schon rund 120 Meter weiter bergauf zutage. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass bei den Gletschern jener Teil weiter oben beginnt, wo der Eiskörper abnimmt. Insgesamt geht zudem die schneebedeckte Fläche am Ende des Winters im Umfeld der Gletscher zurück. Nach einer stabilen Phase bis ungefähr 2009 schlägt also die Trockenphase mit zwischen 30 und 50 Prozent weniger Niederschlag in der Region im Vergleich zum Gesamtschnitt im 20. Jahrhundert in den Messungen nun durch.

Einer speziellen Gletscher-Art hat sich überdies in einer im Fachjournal "Nature Climate Change" erschienenen Untersuchung ein Team unter Leitung von chinesischen Wissenschaftern gewidmet - nämlich solchen, die in einen See münden bzw. deren Abschmelzen einen solchen neu geformt hat. Mit an der Studie, die auf Satellitendaten aus den Jahren 2000 und 2020 beruht, ist auch Tobias Bolch von der Technischen Universität (TU) Graz beteiligt. Dabei zeigte sich, dass Gletscherseen im Zusammenspiel der Faktoren, die zum zunehmenden Schmelzen führen, eine gewisse beschleunigende Rolle spielen können. Sie können etwa Gletschereis auch stärker von unten annagen oder das Abbrechen von Stücken von den Eiskörpern fördern, heißt es seitens der TU Graz.

Freilich: "Das Klima und die Topographie des Gletschers sind zwar die wichtigsten Einflüsse auf den Masseverlust von Gletschern, aber Seen verstärken ihn erheblich", wird Bolch zitiert. Laut den Berechnungen wird das Ausmaß des Masseverlusts eines Gletschers zu durchschnittlich 46 Prozent von der Höhe und Hangneigung desselben erklärt. Auf Temperatur und Niederschlag sind in der Regel 43 Prozent der Abgänge zurückzuführen. Der Anteil des Einflusses von Seen liegt demnach bei rund elf Prozent.

Insgesamt registrierten die Forschenden in den Daten einen Anstieg der Anzahl an Seen mit Gletscherkontakt von 35 Prozent in den 20 Jahren, die die Studie umfasste. Die Gletscherseefläche wuchs gleichzeitig um rund 600 Quadratkilometer - also knapp eineinhalb Mal die Fläche Wiens. Aber: Das Wasservolumen der Seen würde laut den Schätzungen ausreichen, um das hauptstädtische Gebiet ganze 160 Meter tief unter Wasser zu setzen, rechnen die Wissenschafter vor. Die Bildung neuer Seeflächen in Gletschernähe war laut der Studie vor allem in Alaska und den in der Studie im "Journal of Glaciology" untersuchten südlichen Anden zu beobachten.

(S E R V I C E - Publikation im "Journal of Glaciology": https://doi.org/10.1017/jog.2026.10217 , Studie in "Nature Climate Change": https://doi.org/10.1038/s41558-026-02808-5 )