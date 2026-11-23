Die Politikwissenschafterin Alina Brad von der Universität Wien ortet im Scheitern im Bemühen um einen Abschlusstext auch ein positives Signal: Viele Staaten seien "nicht mehr bereit, einen inhaltsleeren Kompromiss mitzutragen". Die Erwartungen an die Konferenz 2026 waren bereits im Vorfeld ohnehin nicht allzu hoch - obgleich sie seitens der Veranstalter als "Umsetzungs-COP" angekündigt war. Nun gibt es also nicht einmal einen Beschlusstext. Wenige "Petro-Staaten um Saudi-Arabien und Russland", so Brad, sträubten sich letztlich erfolgreich gegen die Erwähnung der fossilen Brennstoffe bzw. eines Ausstiegsszenarios aus selbigen.

Die EU und zahlreiche andere Staaten hatten einen solchen Text "drei Jahre nach dem Bekenntnis von Dubai (COP28, Anm.) zum Übergang weg von fossilen Energien" als Rückschritt hinter frühere COP-Beschlüsse abgelehnt. Man sehe nun wieder: "Der Ausstieg kommt nicht von selbst, er muss gegen mächtige Interessen durchgesetzt werden - auch in Österreich", so Brad. Jetzt fühlen sich Vertreter der Jugendlichen "im Stich gelassen", Unternehmern fehle die Planungssicherheit, aber Saudi-Arabien habe der COP-Präsidentschaft zum "erfolgreichen Gipfel" gratuliert, wie es Stagl in der ZIB2 am Sonntagabend zusammenfasste.

Für den Obmann des Climate Change Centre Austria (CCCA), Daniel Huppmann, könnte dies aber durchaus zu einem "Pyrrhus-Sieg der Erdöl-exportierenden Staaten" werden. Letztlich hätten die Querelen der vergangenen Tage "mehr Aufmerksamkeit auf die fossilen Energieträger als Haupttreiber der Erderhitzung gelenkt als eine Erwähnung in einem Kompromiss-Dokument erreicht hätte". Es liege jetzt auch an der Politik in Österreich und der EU, "ihre Haltung in Antalya in konkrete nationale Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele zu übersetzen und den Ausstieg aus fossilem Öl und Gas zu beschleunigen", so der Klimawissenschafter vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg (NÖ).

Die Rolle Europas ist auch für die Politologin Brad durchaus zweischneidig zu beurteilen: "Glaubwürdig ist die EU aus meiner Sicht nur, wenn sie den Ausstieg selbst umsetzt und ihre Zusagen zur Klimafinanzierung einhält - zumal auch Staaten, die international als Vorreiter auftreten, zu Hause fossile Energien ausbauen." Insgesamt habe auf der COP das Suchen von "Formeln, die den Wert fossiler Reserven sichern sollen, statt den dringend nötigen Ausstieg einzuleiten" eine große Rolle gespielt.

Dass es möglich ist, dass sich eine kleinere Staatengruppe gegen viele andere damit behaupten kann, liege an der grundlegenden Konstruktion der Konferenzen mit traditionell zahlreichen Teilnehmenden mit höchst unterschiedlichen Interessenslagen. Bei ähnlichen von der UNO getragenen Initiativen gebe es zwar ein starkes Bestreben nach Konsens. Wird dieser aber nicht erreicht, "dann entscheidet die qualifizierte Mehrheit". Eine solche Vorkehrung fehlt bei den COPs letztlich seit über 30 Jahren, bemängelte Stagl.

Wie weit das Problem reicht, sehe man an der aktuellen Blockade des Weltklimarates IPCC - wieder durch u.a. Russland. Dieser solle eigentlich bereits die nächste Bestandsaufnahme zum sich merklich erwärmenden Weltklima erstellen - "wogegen sich übrigens auch manche Staaten gesträubt haben. Also wenn man nicht einmal wissen möchte, wo wir stehen, ist das, glaube ich, schon sozusagen die unterste Schublade des Boykottierens. Das haben wir leider diesmal gesehen", so die Klimaökonomin im ORF.

Eine Art "Kollaps" sehen etwa die wissenschaftlichen Direktoren des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Johan Rockström und Ottmar Edenhofer, in Bezug auf das Scheitern der COP. Dieser sei aber immer noch "besser als ein lauwarmes Abschlussdokument", weil die Entwicklungen in Antalya der Welt auch vor Augen führen, "wie dramatisch die Lage ist". So werde die Kluft zwischen "den vereinbarten Klimazielen und einer glaubwürdigen Umsetzung" nun immer deutlicher, so die einflussreichen Klimawissenschafter, die die UNO-Klimakonferenzen weiter als "unverzichtbar" bezeichnen.