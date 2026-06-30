Vier in Österreich tätige Forschende unter den neuen EMBO-Mitgliedern

Neu aufgenommen wurde der Biologe und Genetiker Georg Winter, wissenschaftlicher Direktor des AITHYRA-Instituts der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Darüber hinaus haben es gleich drei Forschende vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in die illustre Liste der neuen Mitglieder geschafft: die Pflanzengenetikerin Xiaoqi Feng, die Physikerin und Zellbiologin Anđela Šarić und der Physiker und Neurowissenschafter Gašper Tkačik sind allesamt Gruppenleiter in der in Klosterneuburg (NÖ) ansässigen Forschungseinrichtung.

Insgesamt hat die 1964 gegründete EMBO mit Sitz in Heidelberg (Deutschland) nun mehr als 2.200 Mitglieder aus allen Bereichen der Lebenswissenschaften. Neue Mitglieder werden jährlich durch Nominierung und Wahl durch die bestehenden EMBO-Mitglieder ausgewählt. Als ihre Hauptziele nennt die Organisation, talentierte Forscher in allen Phasen ihrer Karriere zu unterstützen, den Austausch wissenschaftlicher Informationen zu fördern und zum Aufbau eines Forschungsumfelds beizutragen, in dem Wissenschafterinnen und Wissenschafter ihre besten Leistungen erbringen können.

(S E R V I C E - https://www.embo.org )