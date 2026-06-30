5.003 Aufgriffe durch Zoll 2025 auf Flughafen Wien

Die etwa 280 Zöllnerinnen und Zöllner der Dienststelle Ost, davon 220 auf dem Flughafen, würden einen wichtigen Beitrag für fairen Wettbewerb, den Schutz heimischer Arbeitsplätze und nicht zuletzt für die Gesundheit der Bevölkerung leisten, erinnerte Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) in einem Pressegespräch. Zum Personal zählen auch sieben Hunde, die auf Drogen, Artenschutz, Bargeld etc. spezialisiert sind. Die mobile Kontrolle der Dienststelle Ost führte 434 Einsätze durch und überprüfte u.a. 86.955 Fahrzeuge.

Beim Schmuggel von Tabakwaren gab es der Bilanz des Finanzministeriums vom Dienstag zufolge 1.667 Aufgriffe. Dabei wurden u.a. 4,457.565 Stück Zigaretten, 285,5 Kilo Roll- und 96,6 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt. Der größte Schlag gelang den Beamten mit der Sicherstellung von 174.600 Zigaretten, versteckt in zwei Pkw aus Bulgarien.

Suchtgift, Arzneiwaren, Potenzmittel, Artenschutz, Produktpiraterie

Im Bereich Suchtgift verzeichnete die Dienststelle Ost 104 Aufgriffe. Dazu zählten mehr als 191 Kilo Cannabis, 17,6 Kilo neue psychoaktive Substanzen sowie mehr als elf Kilo psychotrope Stoffe. Weiters wurden 62 Kilo und 41.503 Stück Arzneiwaren sichergestellt. In diesem Bereich sind 72 Aufgriffe erfolgt. Allein 24.936 Potenzpillen fanden sich in zwei Reisetaschen aus Delhi. 77 Aufgriffe verzeichnete die Dienststelle Ost im Bereich Artenschutz. Ein besonders bemerkenswerter Fall waren dabei sieben lebende Warane aus Doha. Ebenfalls beschlagnahmt wurden 5.359 Kilo Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie 3.006 Kilo Milch und Milcherzeugnisse.

Bei der Cash-Control wurden 59 Aufgriffe mit einer Bargeldmenge von 2,053.394 Euro verzeichnet. 804 Fälle betrafen Schmuck mit einem Wert von 4,249.945 Euro, hinzu kamen Textilien und Taschen für 357.719 Euro sowie Uhren für 281.214 Euro. Bei der Bekämpfung von Produktpiraterie kam es 2025 zu 84 Aufgriffen. 91.186 Stück gefälschte Waren mit einem geschätzten Wert von 7,137.680 Euro wurden dem Finanzministerium zufolge festgestellt.

18 Millionen Koffer auf Flughafen Wien

Der Flughafen Wien sei ein Hotspot im Reiseverkehr, sagte Staatssekretärin Eibinger-Miedl. Sie appellierte vor der nun beginnenden Urlaubssaison auch, sich über Bestimmungen zu informieren, was etwa Mitbringsel aus Ferienregionen angeht. Flughafen-Vorstand Günther Ofner verwies auf 18 Millionen Koffer pro Jahr, die auf dem Airport zu kontrollieren seien ("50.000 pro Tag") und auch sechs Millionen Pakete, die durchgeschleust würden ("13.000 pro Tag"). Das Reisegeschehen bezeichnete er trotz der entsprechenden Überprüfungen als ungestört.

Zoll-Dienststellenleiterin Anita Csenar berichtete von etwa auf 18 Prozent mehr Aufgriffen beim Artenschutz. Und 2026 seien es schon jetzt mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Die Sicherstellungen bei Suchtgift, insbesondere Cannabis, seien um 50 Prozent gestiegen, bei Arzneiwaren um 100 Prozent. Was die Aufgriffe angeht, erwartet Csenar, dass auch 2026 "erfolgreich" wird.

Der Flughafen Wien hat im vergangenen Jahr 32,6 Millionen Passagiere abgefertigt. Das waren so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Airports in Schwechat. 2026 werden 30 Millionen Fluggäste erwartet.