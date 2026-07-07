ABO

"Verstehen Sie Strom?" im Vorarlberger Naturkundemuseum inatura

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Neue Sonderausstellung im Naturkundemuseum in Dornbirn
©APA/inatura
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der faszinierenden Geschichte des elektrischen Stroms widmet das Dornbirner Naturkundemuseum inatura seine neue Sonderausstellung. Die interaktive Schau zeigt auf, dass Strom in der Natur seit Jahrmillionen vorkommt und wie der Mensch ihn zu verstehen und nutzen lernte. Fragen wie "Wie kommt Strom durchs Netz zur Steckdose?" werden anschaulich beantwortet, und das interaktive Erleben kommt wie immer nicht zu kurz, etwa, wenn Besucher zur "menschlichen Batterie" werden.

von

Kinder und Erwachsene können außerdem an Magnetskulpturen experimentieren oder am Handgenerator spüren, wie viel Kraft es braucht, einen Föhn anzutreiben. Ein Pumpspeicherkraftwerk macht die Erzeugung und Verteilung von Strom erlebbar, und die Netzstabilität verlangt von den Besuchern einiges an Balance.

Zudem widmet sich die bis Mai laufende Ausstellung Menschen, die die Elektrifizierung der Welt ermöglichten: Thales von Milet, der Jahrhunderte vor Christi Geburt das Wort "Elektron" prägte, Luigi Galvani und seine Experimente mit zuckenden Froschschenkeln, Alessandro Volta, der die erste Batterie erfand, Michael Faraday, der erkannte, dass sich mit Magneten Strom erzeugen lässt, und nicht zuletzt dem legendären "Stromkrieg" zwischen Thomas Edison und Nikola Tesla.

Auch der Vorarlberger Elektropionier Friedrich Wilhelm Schindler, dessen Pionierleistungen den Grundstein für den heutigen Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw legten, wird in der Ausstellung gewürdigt. Schindler elektrifizierte bereits 1884 seinen Betrieb in Kennelbach und erhielt 1893 in Chicago eine Goldmedaille für die erste vollelektrische Küche der Welt. Sein Kraftwerk in Andelsbuch im Bregenzerwald war bei seiner Eröffnung 1908 das größte der Donaumonarchie.

(S E R V I C E - Sonderausstellung "Verstehen Sie Strom?"im Museum inatura, Jahngasse 9, 6850 Dornbrin, von 8. Juli 2026 bis 30. Mai 2027, www.inatura.at )

DORNBIRN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/inatura

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
"Fritza Riedler" ist eines von 24 Klimt-Werken im Belvedere
Technik
Belvedere veröffentlicht digitales Klimt-Sammlungsverzeichnis
Neuauflage des Publikumserfolgs
Technik
Immersive Show "Planet der Tiere" lädt zur Expedition
Auch schon in NYC ausgezeichnet: Fiston Mwanza Mujila
News
Fiston Mwanza Mujila erhält Erich Fried Preis
Das BatoLabo auf der Seine in Paris
Technik
Französisches Wissenschaftsschiff BatoLabo legt am Donaukanal an
Peter Kampits starb am 16. Juni im Alter von 83 Jahren
Technik
Verabschiedung von Philosophen Peter Kampits am Donnerstag in Wien
Elina Garanca wurde geehrt
News
Elina Garanĉa erhielt niederösterreichisches Ehrenzeichen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER