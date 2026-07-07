"Verstehen Sie Strom?" im Vorarlberger Naturkundemuseum inatura

Kinder und Erwachsene können außerdem an Magnetskulpturen experimentieren oder am Handgenerator spüren, wie viel Kraft es braucht, einen Föhn anzutreiben. Ein Pumpspeicherkraftwerk macht die Erzeugung und Verteilung von Strom erlebbar, und die Netzstabilität verlangt von den Besuchern einiges an Balance.

Zudem widmet sich die bis Mai laufende Ausstellung Menschen, die die Elektrifizierung der Welt ermöglichten: Thales von Milet, der Jahrhunderte vor Christi Geburt das Wort "Elektron" prägte, Luigi Galvani und seine Experimente mit zuckenden Froschschenkeln, Alessandro Volta, der die erste Batterie erfand, Michael Faraday, der erkannte, dass sich mit Magneten Strom erzeugen lässt, und nicht zuletzt dem legendären "Stromkrieg" zwischen Thomas Edison und Nikola Tesla.

Auch der Vorarlberger Elektropionier Friedrich Wilhelm Schindler, dessen Pionierleistungen den Grundstein für den heutigen Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw legten, wird in der Ausstellung gewürdigt. Schindler elektrifizierte bereits 1884 seinen Betrieb in Kennelbach und erhielt 1893 in Chicago eine Goldmedaille für die erste vollelektrische Küche der Welt. Sein Kraftwerk in Andelsbuch im Bregenzerwald war bei seiner Eröffnung 1908 das größte der Donaumonarchie.

(S E R V I C E - Sonderausstellung "Verstehen Sie Strom?"im Museum inatura, Jahngasse 9, 6850 Dornbrin, von 8. Juli 2026 bis 30. Mai 2027, www.inatura.at )