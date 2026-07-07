Belvedere veröffentlicht digitales Klimt-Sammlungsverzeichnis

"Wir verbinden Kunstgeschichte, Restaurierung, Provenienzforschung und digitale Vermittlung zu einer umfassenden Wissensplattform und stärken damit die Sichtbarkeit unserer Klimt-Bestände nachhaltig", so Rollig in einer Aussendung. Seit 2022 arbeitet ein interdisziplinäres Team an der detaillierten Erforschung der in der Sammlung befindlichen Klimt-Werke. Das neue Online-Verzeichnis bietet neben kunsthistorischen Essays zu jedem Werk auch Dokumentationen restauratorischer Untersuchungen, Materialien aus dem Belvedere-Archiv, Ausstellungshistorien, Literaturangaben sowie Verlinkungen zu digital verfügbaren Quellen. Darüber hinaus wird für jedes Werk die Provenienzkette dargestellt.

(S E R V I C E - https://sammlung.belvedere.at )