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Belvedere veröffentlicht digitales Klimt-Sammlungsverzeichnis

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"Fritza Riedler" ist eines von 24 Klimt-Werken im Belvedere
©APA/APA/Belvedere/Johannes Stoll
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Er ist ein Publikumsmagnet im Oberen Belvedere: Gustav Klimts "Der Kuss". Doch das Werk ist in guter Gesellschaft, finden sich doch insgesamt 24 Klimt-Werke in der Sammlung des Hauses. Die kontinuierliche Forschung zum Werk des Malers wurde nun in einem Online-Sammlungsverzeichnis sichtbar gemacht. "Erstmals macht ein österreichisches Bundesmuseum seine Sammlung in dieser Tiefe öffentlich zugänglich", freut sich Generaldirektorin Stella Rollig.

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"Wir verbinden Kunstgeschichte, Restaurierung, Provenienzforschung und digitale Vermittlung zu einer umfassenden Wissensplattform und stärken damit die Sichtbarkeit unserer Klimt-Bestände nachhaltig", so Rollig in einer Aussendung. Seit 2022 arbeitet ein interdisziplinäres Team an der detaillierten Erforschung der in der Sammlung befindlichen Klimt-Werke. Das neue Online-Verzeichnis bietet neben kunsthistorischen Essays zu jedem Werk auch Dokumentationen restauratorischer Untersuchungen, Materialien aus dem Belvedere-Archiv, Ausstellungshistorien, Literaturangaben sowie Verlinkungen zu digital verfügbaren Quellen. Darüber hinaus wird für jedes Werk die Provenienzkette dargestellt.

(S E R V I C E - https://sammlung.belvedere.at )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Belvedere/Johannes Stoll

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