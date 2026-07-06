Verabschiedung von Philosophen Peter Kampits am Donnerstag in Wien

++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0311 VOM 16.6.2026 - Der Philosoph Peter Kampits ist in der Nacht auf Dienstag, 16. Juni 2026 im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in Wien gestorben. Das wurde der APA aus informierten Kreisen bestätigt. Im Bild: Peter Kampits am Freitag, 05. April 2019, im Rahmen der Präsentation des "Ethik für ALLE"-Volksbegehrens in Wien. (ARCHIVBILD VOM 5.4.2019)