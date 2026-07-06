Verabschiedung von Philosophen Peter Kampits am Donnerstag in Wien

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Trauerreden für den am 28. Juni 1942 in Wien geborenen Wissenschafter werden u.a. von Vertreterinnen und Vertretern des Bundeskanzleramtes, der Universität Wien, der Donau-Uni, vom Land Niederösterreich und der Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), gehalten. Begleitet wird die Trauerfeier von Weihbischof Franz Scharl, einem Schüler von Kampits.
++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0311 VOM 16.6.2026 - Der Philosoph Peter Kampits ist in der Nacht auf Dienstag, 16. Juni 2026 im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in Wien gestorben. Das wurde der APA aus informierten Kreisen bestätigt. Im Bild: Peter Kampits am Freitag, 05. April 2019, im Rahmen der Präsentation des "Ethik für ALLE"-Volksbegehrens in Wien. (ARCHIVBILD VOM 5.4.2019)