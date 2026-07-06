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Verabschiedung von Philosophen Peter Kampits am Donnerstag in Wien

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Peter Kampits starb am 16. Juni im Alter von 83 Jahren
©APA/APA/Hochmuth/GEORG HOCHMUTH
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Der am 16. Juni im Alter von 83 Jahren verstorbene Philosoph Peter Kampits wird am Donnerstagnachmittag (9. Juli) in der Wiener Universitätskirche (Jesuitenkirche) im ersten Wiener Gemeindebezirk verabschiedet, wie die Familie am Montag mitteilte. Kampits war Gründungsdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften der Uni Wien und Mitinitiator der Donau-Uni Krems und äußerte sich vielfach zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen.

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Trauerreden für den am 28. Juni 1942 in Wien geborenen Wissenschafter werden u.a. von Vertreterinnen und Vertretern des Bundeskanzleramtes, der Universität Wien, der Donau-Uni, vom Land Niederösterreich und der Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), gehalten. Begleitet wird die Trauerfeier von Weihbischof Franz Scharl, einem Schüler von Kampits.

++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0311 VOM 16.6.2026 - Der Philosoph Peter Kampits ist in der Nacht auf Dienstag, 16. Juni 2026 im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in Wien gestorben. Das wurde der APA aus informierten Kreisen bestätigt. Im Bild: Peter Kampits am Freitag, 05. April 2019, im Rahmen der Präsentation des "Ethik für ALLE"-Volksbegehrens in Wien. (ARCHIVBILD VOM 5.4.2019)

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