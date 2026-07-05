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Elina Garanĉa erhielt niederösterreichisches Ehrenzeichen

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Elina Garanca wurde geehrt
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Kammersängerin Elīna Garanča ist am Samstagabend mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich ausgezeichnet worden. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreichte die Auszeichnung im Rahmen des Konzertabends "Klassik unter Sternen", der nach 17 Jahren im Stift Göttweig erstmals im Wolkenturm Grafenegg stattfand.

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"Mit 'Klassik unter Sternen' hat uns Elīna Garanča, gemeinsam mit ihrem Ehemann Maestro Karel Mark Chichon, viele unvergessliche Konzertabende geschenkt. Noch viel mehr: Sie hat einen kulturellen Leuchtturm geschaffen, der Niederösterreich weit über die Landesgrenzen hinaus sichtbar macht", sagte Mikl-Leitner laut Aussendung. "Zehntausende Besucherinnen und Besucher haben gesehen, dass Weltklasse nicht nur in New York oder London erlebbar ist - sondern auch in Niederösterreich." Dafür wolle man "heute Danke sagen". Besonders hob die Landeshauptfrau auch das Engagement Elīna Garančas für den musikalischen Nachwuchs hervor.

Der Termin für das nächste "Klassik unter Sternen" steht bereits fest: Samstag, 3. Juli 2027.

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