Elina Garanĉa erhielt niederösterreichisches Ehrenzeichen

"Mit 'Klassik unter Sternen' hat uns Elīna Garanča, gemeinsam mit ihrem Ehemann Maestro Karel Mark Chichon, viele unvergessliche Konzertabende geschenkt. Noch viel mehr: Sie hat einen kulturellen Leuchtturm geschaffen, der Niederösterreich weit über die Landesgrenzen hinaus sichtbar macht", sagte Mikl-Leitner laut Aussendung. "Zehntausende Besucherinnen und Besucher haben gesehen, dass Weltklasse nicht nur in New York oder London erlebbar ist - sondern auch in Niederösterreich." Dafür wolle man "heute Danke sagen". Besonders hob die Landeshauptfrau auch das Engagement Elīna Garančas für den musikalischen Nachwuchs hervor.

Der Termin für das nächste "Klassik unter Sternen" steht bereits fest: Samstag, 3. Juli 2027.