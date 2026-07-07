Immersive Show "Planet der Tiere" lädt zur Expedition

Anders als in anderen Ausstellungen darf hier alles berührt werden. Kleinste Unterwasserlebewesen beginnen bei Berührung der Wände zu leuchten, ein Miniatur-Eisberg lädt dazu ein, sich an heißen Tagen zumindest an den Händen etwas abzukühlen. Wer schwindelfrei ist, begibt sich auf eine rasante Jeep-Fahrt durch den Kruger-Nationalpark oder taucht mittels VR-Brillen tief in den Ozean ab. In zahlreichen Quizstationen lernen Kinder unterschiedliche Lebensräume von Tieren kennen und erhalten spielerisch Einblick in die Kreisläufe der Natur.

Markus Beyr, Entwickler und CEO des Immersium, freut sich über bisher 90.000 Besucherinnen und Besucher der Show, die nun mit neuen Elementen erweitert wurde und auf mehr als 1.000 Quadratmetern auch einen virtuellen Zoobesuch anbietet. Mit "Planet der Tiere" schaffe man erneut "ein Erlebnis, das Wissen, Emotion und modernste Technologie auf einzigartige Weise verbindet."

(S E R VI C E - https://immersium.com )