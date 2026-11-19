Die Eltern der beiden Jungreptilien seien nach ihrer Beschlagnahme am Flughafen Wien im Jahr 2023 im Tiergarten Schönbrunn untergebracht worden. Sie stammten ursprünglich aus Namibia. "Uns fiel auf, dass sich diese Geckos in ihrer Färbung von den sehr nah verwandten Sandgeckos, die ebenfalls seit einer Beschlagnahme bei uns leben, unterscheiden", so Anton Weissenbacher, zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten.

Für die wissenschaftliche Beschreibung sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Diese neue Art wird vorerst als bezeichnet. Der Zusatz "sp." steht für "species" (deutsch: Spezies) und kennzeichnet eine bisher wissenschaftlich nicht beschriebene Art der Gattung

Mit der Nachzucht wurden laut Tiergarten nicht nur Erkenntnisse zur Haltung der Tiere vertieft, sondern auch erstmals wichtige Informationen über ihre Fortpflanzung gewonnen. "Mit dem neuen Wissen können Grundlagen für den langfristigen Erhalt der Art geschaffen werden. Damit zeigt der Zuchterfolg, welche wichtige Rolle moderne Tiergärten als Orte der wissenschaftlichen Forschung und des Artenschutzes spielen", sagte Weissenbacher.