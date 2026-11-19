Die Dotation der seit 2008 vergebenen Awards erfolgt seitens des Wissenschaftsministeriums. Die Vergabeveranstaltung in Wien ging in Kooperation mit der Austrian Marshall Plan Foundation (AMPF) über die Bühne. Entstanden sind die nun ausgezeichneten Publikationen der Preisträgerin und der Preisträger im Rahmen von Forschungsaufenthalten in den USA.

Julia Brunner reüssierte mit einem im April im Fachjournal "Cell" erschienenen Paper. Entstanden ist die Arbeit bei ihrer sechsjährigen Tätigkeit am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Seit Sommer leitet die Wissenschafterin eine Forschungsgruppe zum Thema "Metabolic Networks and Dependencies" am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg.

Brunner hat sich mit dem sogenannten "Citratzyklus" auseinandergesetzt, der eine wichtige Rolle im Stoffwechsel von Zellen spielt. Dabei konnte sie zeigen, dass das Fehlen eines bestimmten Enzyms bei steigendem Nährstoffbedarf des Organismus zu einer Ansammlung an Citrat in den oft als "Kraftwerke der Zellen" bezeichneten Mitochondrien führt. Passiert das, wird eine Stressreaktion ausgelöst und das Wachstum der Zellen gebremst, heißt es in einer Aussendung.

Einen der "Young Scientist Awards" heimste der Immunologe Lukas Altenburger für eine ebenfalls im April im Fachblatt "Science" erschienene Publikation ein. Altenburger studierte in Wien und in der Schweiz. Ebenda sowie an mehreren Forschungseinrichtungen in Boston entstand auch die nun erfolgreiche Arbeit. Darin präsentierte ein Team um den Austro-Forscher neue Erkenntnisse zu oftmals als T-Killerzellen bezeichneten Einheiten des Körpers, die sich gegen mit Viren infizierte Zellen oder Krebszellen wenden. Diese bestimmten T-Zellen werden durch andere Zellen in den Lymphknoten aktiviert. Altenburger und Kollegen demonstrierten, dass sie bei Infektionen weniger gut reagieren, wenn der Kontakt, der zur Aktivierung führt, zu lange dauert. Werden diese T-Zellen für Immuntherapien im Labor aktiviert, muss demnach auch auf die Kontaktdauer geachtet werden, so der praktische Schluss auf Basis der Arbeit.

Die dritte Jungforschenden-Auszeichnung ging an Matthäus Siebenhofer. Der Materialwissenschafter hatte seine Arbeit bereits im August 2025 im "Journal of Materials Chemistry A" zusammen mit Forschern der Technischen Universität (TU) Wien und der Universität Nantes (Frankreich) publiziert. Siebenhofer war im Rahmen der Arbeiten am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA tätig, bevor er wieder an die TU zurückkehrte. Das Team konnte aufklären, wie bessere Materialien an neuralgischen Stellen von Festoxid-Brennstoff- und Elektrolysezellen hergestellt werden können, mit denen zum Beispiel Wasserstoff produziert werden kann.

Die Biografien und Arbeiten der Ausgezeichneten würden zeigen, "wie breit und wie international vernetzt österreichische Forschung ist", wird ASciNA-Präsidentin Alexandra Lieben zitiert. Für Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) streichen die Awards "die Verbindungen zwischen Österreich und einer der bedeutendsten Forschungsregionen der Welt" hervor. Angesichts von Tendenzen in den USA, "die die Freiheit der Wissenschaft einschränken", streicht die Ministerin hervor, dass die Wissenschaft "ohne politische Einflussnahme arbeiten können" müsse.

(S E R V I C E - www.ascina.at )