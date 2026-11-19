Dass vermehrt auf Kunstschnee zurückgegriffen wird, ist wenig verwunderlich: Österreich habe sich bereits um 3,1 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau erwärmt (1850 bis 1900). Europa insgesamt ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent. Seit 1960 habe sich die durchschnittliche Schneedeckendauer um 42 Tage verkürzt. Auch der Schneefall selbst habe abgenommen: Zwischen 1920 und 2020 ging er an 46 Stationen im Alpenraum um 34 Prozent zurück, im Südwesten der Alpen um fast die Hälfte - mit einer deutlichen Beschleunigung seit 1980. Doch auch die künstliche Beschneiung stößt an Grenzen: Zwischen 1961 und 2020 sei die Zahl der Stunden mit geeigneten Temperaturen für die Kunstschneeproduktion um rund 26 Prozent zurückgegangen.

Damit steht der Wintertourismus vor strukturellen Herausforderungen. Selbst mit Beschneiung wird der Betrieb in der wirtschaftlich wichtigen Zeit um Weihnachten und Neujahr unsicherer, heißt es im Bericht. In Österreich konnten ihn früher 84 Prozent der Skigebiete sicherstellen. Sollten die derzeitigen Kapazitäten zur Beschneiung und die Abdeckung des Geländes unverändert bleiben, müsse die Schneeproduktion in den 2030er-Jahren um 22 bis 26 Prozent und in den 2050er-Jahren um 32 bis 45 Prozent gesteigert werden.

Durch Kunstschnee steigt auch die Verletzungsgefahr auf der Piste. Die Innsbrucker Sportmediziner Gerhard Ruedl und Martin Burtscher wiesen darauf hin, dass Kunstschnee oft hart und eisig ist, hohe Abfahrtsgeschwindigkeiten begünstigt und mit langen Bremswegen einhergeht. Hinzu komme, dass sich in schneearmen Wintern der Betrieb auf wenige, oft schmale beschneite Pisten konzentriere. Das Kollisionsrisiko von Skifahrern und Skifahrerinnen erreichte laut Erhebung der Auswertungsstelle für Skiunfälle (ASU) in der Saison 2024/25 den höchsten Wert seit Beginn der Erhebungen 1979/80 - ob und wie stark dies mit den Pistenverhältnissen zusammenhängt, weist die Statistik allerdings nicht aus.

Auswirkungen habe der künstliche Schnee nicht zuletzt auf die Umwelt. Im gesamten Alpenraum werden 190 Millionen Kubikmeter Wasser sowie 1.000 bis 2.250 Gigawattstunden Strom pro Saison für die künstliche Beschneiung verbraucht. "Um den enormen Wasserbedarf zu decken, werden seit Jahren große Speicherbecken in Berghänge und auf Hochplateaus gebaut. Schon die Bauarbeiten greifen massiv in Hangstrukturen und Wasserhaushalt ein und zerstören Feuchtgebiete, Vegetation und alpine Böden, die sich in hohen Lagen kaum regenerieren", ist im Bericht zu lesen. Gespeist werden die Becken aus natürlichen Wasserkörpern - Bächen, Flüssen, Seen, Moorbereichen, Schmelzwasser und/oder Trinkwasserquellen. "Wir glauben, den Winter, den wir durch unseren hohen Energieeinsatz verloren haben, mit noch mehr Energieverbrauch zurückkaufen zu können", stellte Axel Döring, Co-Autor der Studie "Der gekaufte Winter" von 2015 und Präsident von CIPRA Deutschland, fest.