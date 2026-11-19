Am fehlenden Bedürfnis läge das nicht: Für 70 Prozent sei die Ehe die ideale Beziehungsform, mehr als 90 Prozent wünschten sich ein Kind. Allerdings hätte "ein Viertel der befragten 35- bis 39-Jährigen weniger Kinder, als sie sich für ihr derzeitiges Alter wünschen", so Sabrina Juran vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Ein Familienideal sei nämlich nicht dasselbe wie der reale Lebensplan. Daher fordert die Expertin, dass die Politik diese unterschiedlichen Lebenswege gezielt unterstützt.

Besonders das Geld beeinflusst die Familienbildung. Für 81 Prozent ist laut Bericht die finanzielle Sicherheit wichtig für eine Partnerschaft, für 88 Prozent auch, um sich für die Elternschaft bereit zu fühlen. Unterschiede gibt es bei den Geschlechtern. 55 Prozent der Frauen sind schon von 25 bis 29 Jahren in einer festen Partnerschaft - eine Altersgruppe früher als Männer. Die Hälfte der Männer ist hingegen schon zwischen 20 und 24 erwerbstätig, Frauen ab 25. Für den Bericht befragte die UNFPA circa 108.000 Menschen aus 73 Ländern. Indes stieg die Weltbevölkerung auf 8,3 Milliarden.

"Junge Menschen sind heute besser ausgebildet, gesünder und besser informiert als jede Generation zuvor", erklärte Juran. 78 Prozent würden die erste Sekundarstufe abschließen, 44 Prozent auf Hochschulen gehen. Trotzdem: Weltweit sei jeder fünfte junge Mensch weder in Beschäftigung noch in Ausbildung. In Ländern mit niedrigem Einkommen hätten sogar vier von fünf jungen Erwachsenen keinen festen Job.

Neben Problemen mit den Finanzen würden die Jugend multiple Krisen, etwa Kriege oder Klimawandel, sowie neue Technologien belasten. Psychische Erkrankungen machen laut Bericht inzwischen 19 Prozent der Krankheitslast bei Jugendlichen aus. Covid sorgte für einen weiteren Anstieg, wobei hier ein Aufwärtstrend bereits seit Jahrzehnten zu verzeichnen sei. Auch habe sich die Zahl der zehn- bis 24-Jährigen, die nur 50 Kilometer um ein aktives Konfliktgebiet leben, seit 1990 mehr als verdoppelt, auf 340 Millionen im Jahr 2022.