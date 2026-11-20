Konkret geht es um sogenannte Deepfakes, also Texte, Bilder, Videos und Tonaufnahmen, die echt wirken, aber von KI erzeugt oder manipuliert werden. Tiktok verlangt von seinen Nutzern seit mehreren Jahren, realistisch wirkende, KI-generierte Bilder, Audioinhalte und Videos zu kennzeichnen.

"Den Schutz der Integrität von Wahlen zu gewährleisten, gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben", sagte Francesca Scapolo, die bei dem zum chinesischen Konzern ByteDance gehörenden Unternehmen für die Beziehungen zu Regierungen im Zusammenhang mit Wahlen in Europa zuständig ist. Das neue Werkzeug solle Politikern und Regierungen ermöglichen, potenziell KI-generierte Inhalte zu erkennen, die ohne ihre Zustimmung verbreitet würden. Im kommenden Jahr finden in zahlreichen europäischen Ländern Wahlen statt, darunter in Italien, Frankreich und Griechenland.