"Infolge des ballistischen Angriffs auf die Hauptstadt wurde die Podilsko-Woskresenskyj-Brücke beschädigt", schrieb Klitschko im Onlinedienst Telegram. Der Verkehr vom rechten zum linken Ufer sei dort derzeit gesperrt. Auch die Darnyzkyj-Brücke wurde demnach "in Mitleidenschaft gezogen". Klitschko fügte hinzu, dass die Südbrücke ebenfalls getroffen worden sei. Er ließ jedoch offen, ob sie dabei beschädigt wurde.

Bei einer Welle russischer Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew waren am Donnerstag nach Behördenangaben ein Mensch getötet sowie eine historische Kathedrale und mehrere Botschaftsgebäude beschädigt worden. "Russland hat Kiew den ganzen Tag lang mit Drohnen terrorisiert", erklärte der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj. Neben dem Getöteten seien zudem noch mindestens vier Menschen verletzt worden. Russland seinerseits meldete drei Tote bei ukrainischen Angriffen in der südwestrussischen Region Saratow.

Putin, Xi und Trump hatten in der chinesischen Stadt Shenzhen eine "Friedenserklärung" zu einer großen Bandbreite an Themen verabschiedet. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen schon fast fünf Jahre und wird nach Ansicht westlicher Kritiker von China indirekt durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstützt.