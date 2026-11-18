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Deutschlands Kanzler Friedrich Merz soll nach Angaben aus Regierungskreisen zunächst Kushner und Witkoff empfangen, dann den britischen Premierminister Andy Burnham und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron - und schließlich die restlichen Delegationen. Nach Abschluss der Gespräche ist gegen 17.15 Uhr eine Pressekonferenz mit Kushner und Witkoff, Merz, Selenskyj, Macron und Burnham geplant. Zentrales Thema dürfte die Forderung der Europäer sein, an jeglicher Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt zu werden.
ARCHIV - 15.12.2025, Berlin: Die Flaggen der EU, der Ukraine und Deutschland werden zu der Pressekonferenz von Bundeskanzler Merz (CDU) und Selenskyj, Präsident der Ukraine im Kanzleramt aufgebaut. (zu dpa: «Großer Ukraine-Gipfel bei Merz im Kanzleramt») Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++