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In der deutschen Hauptstadt Berlin kommen am Donnerstag zahlreiche Unterstützerstaaten der Ukraine zusammen. Zu dem Treffen der "Koalition der Willigen" werden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet. Die Delegationen sollen ab 13.00 Uhr im Bundeskanzleramt eintreffen. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs.

von APA