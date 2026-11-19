Der Klage hatten sich unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien angeschlossen. Österreich ist nicht dabei. Myanmar weist die Vorwürfe zurück. Eine Verurteilung könnte dazu führen, dass der internationale Druck auf das Land verstärkt wird.

Urteile des IGH sind bindend und schreiben Rechtsgeschichte. Daher gilt dieses Verfahren auch als möglicher Testfall für das Völkermord-Verfahren gegen Israel. Südafrika hatte Israel wegen der Gewalt im Gazastreifen vor den IGH gebracht.

Das Militär des südostasiatischen Myanmar war seit 2017 mit beispielloser Gewalt gegen die Rohingya vorgegangen. Menschenrechtsorganisationen und die UNO berichteten von Massakern und Massenvergewaltigungen. Mehr als 740.000 Menschen flohen nach Angaben der Vereinten Nationen in das Nachbarland Bangladesch.

Bei der ersten Anhörung 2019 hatte noch die damalige Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in Den Haag ihr Land vertreten und die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie wurde nach dem Putsch von 2021 inhaftiert. In einem Zwischenurteil hatte das UNO-Gericht Myanmar 2020 zum sofortigen Schutz der Rohingya vor einem Genozid verpflichtet.