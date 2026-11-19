Den Einsatz militärischer Gewalt oder wirtschaftlicher Sanktionen hatte er dabei nicht ausgeschlossen. Grönland liegt strategisch günstig zwischen Europa und Nordamerika. Dort befindet sich der nördlichste US-Militärstützpunkt.

Das grönländische Parlament hat das Abkommen ebenfalls ratifiziert. Im US-Senat bedarf es keiner Abstimmung, da es sich um ein Exekutivabkommen handelt. Der Vertrag kann nun in Kraft treten, sobald das dänische Außenministerium die USA in einer diplomatischen Note über die Zustimmung informiert hat.

Das Abkommen stärkt die Position des US-Militärs in Grönland, erlaubt die Errichtung eines Raketenabwehrsystems und bekräftigt gleichzeitig die dänische Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der Grönländer. Der bereits seit 1951 bestehende Stützpunkt Pituffik im Nordwesten Grönlands, wo zuletzt rund 200 Soldatinnen und Soldaten stationiert waren, darf zudem ausgebaut und modernisiert werden. Trump hatte seine Besitzansprüche auf Grönland stets mit US-Sicherheitsinteressen in der Arktis begründet - und mit dem Schutz vor einer Einflussnahme Russlands und Chinas.