Nach dem anvisierten Besuch der Europäer in der russischen Hauptstadt "werden wir dann entscheiden, in welchem Format die Gespräche fortgesetzt werden", kündigte der Kreml-Chef unter Bezug auf Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs an.

Russland kann Putin zufolge keinerlei militärische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Europäischen Union akzeptieren. Dies schließe eine mögliche Entsendung von Truppen in das Land ein, sagte Putin.