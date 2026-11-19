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Der russische Staatschef Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben die Europäer zu Sondierungsgeprächen zum Ukraine-Konflikt nach Moskau eingeladen. "Die amerikanische Seite drängt uns, der Einbeziehung der Europäer zuzustimmen (...). Über diplomatische Kanäle haben wir den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen", sagte Putin am Donnerstag im chinesischen Shenzhen nach seinem Dreiergipfel mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping.
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Nach dem anvisierten Besuch der Europäer in der russischen Hauptstadt "werden wir dann entscheiden, in welchem Format die Gespräche fortgesetzt werden", kündigte der Kreml-Chef unter Bezug auf Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs an.
Russland kann Putin zufolge keinerlei militärische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Europäischen Union akzeptieren. Dies schließe eine mögliche Entsendung von Truppen in das Land ein, sagte Putin.