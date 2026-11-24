Die drei bestplatzierten Beiträge zeigten auf unterschiedliche Weise, dass es wichtig ist, nicht wegzusehen und einen Beitrag zu leisten, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). Die Schule für Wirtschaft und Technik Mödling thematisierte den Slogan "Veränderung passiert nur gemeinsam" als Zeichen für Zusammenhalt und gemeinschaftliche Verantwortung. Das BRG Bad Vöslau-Gainfarn stellte die "Treppe der Wahrheit" in den Mittelpunkt, um den Unterschied von Gewalt und dem notwendigen Hinsehen zwischen Frauen und Männern zu veranschaulichen. Mit "Stell dir vor ..." setzte die HBLA Oberwart auf einen Perspektivenwechsel, um Folgen von Gewalt zu thematisieren.

Rund 200 Videos wurden eingereicht. "Ich glaube, auch das ist wirklich ein Signal, dass sich junge Menschen mit dem Thema Gewaltschutz, sichere Gesellschaft und vor allem gewaltfreie Gesellschaft auseinandersetzen wollen", zeigte sich Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) zufrieden. Jede dritte Frau sei von Gewalt betroffen, aber: "Gewalt gegen Frauen ist kein Schicksal, sondern wir können und müssen etwas dagegen tun."

Sowohl Wiederkehr wie auch Holzleitner verwiesen auf die aktive Miteinbindung von jungen Burschen und Männern. Die Ministerin betonte, dass dominantes Verhalten und ein falsches Männlichkeitsbild durch soziale Netzwerke gefährlich sein kann: "Wir brauchen Männer und Burschen als aktive Partner gegen Gewalt."

(S E R V I C E - Anlässlich der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" vom 25. November bis 10. Dezember kann man die Gewinnervideos auf ORF ON und Joyn sehen.)