Österreichische Forscher „pimpen“ Elektronenmikroskop mit Quantencomputer

Österreichische Quantenforscher wollen die Elektronenmikroskopie verbessern, indem sie das Mikroskop mit einem Quantencomputer koppeln. Damit soll aus jedem Elektron, mit dem Proben „durchleuchtet“ werden, mehr Information ausgelesen werden als bisher. Das wäre speziell für empfindliche Proben vorteilhaft. Im Fachjournal Physical Review Letters zeigten sie nun mathematisch die Vorteile dieses Konzepts. Im nächsten Schritt wollen sie ein solches Instrument bauen.

In einem Elektronenmikroskop wird nicht Licht, sondern ein gebündelter Elektronenstrahl verwendet, um winzige Details einer Probe auf atomarer Größenskala sichtbar zu machen. „Allerdings braucht man dafür eine große Zahl von Elektronen“, erklärte Philipp Haslinger vom Atominstitut der Technischen Universität (TU) Wien in einer Aussendung. Beim Beschuss mit vielen Elektronen können allerdings empfindliche Präparate, etwa biologische Proben wie Proteine, beschädigt werden.