Paul Kammerer und die manipulierte Kröte

Vor 100 Jahren, am 22. September 1926, einem sonnigen Herbsttag, nahm der 46-jährige Biologe Paul Kammerer den Zug von Wien nach Puchberg am Schneeberg. Er übernachtete im Hotel Rode, dem heutigen Schneeberghof. Am nächsten Morgen nahm er nach dem Frühstück die beiden Hunde des Hotels an die Leine und ging den steilen Weg hinauf zum Himberg, stieg auf den Theresienfelsen mit seiner wunderbaren Aussicht auf das Schneebergmassiv und erschoss sich.

Wenige Wochen zuvor war Kammerer einer der bekanntesten Biologen Europas. Seine Vorträge füllten die Säle der Universitäten, seine Experimente wurden weltweit diskutiert, und aus Moskau erhielt er den Ruf, ein neues biologisches Institut aufzubauen. Er hinterließ einen Abschiedsbrief und einen wissenschaftlichen Skandal, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte.