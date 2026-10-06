Die innovativsten Länder der Welt

War Präsident Donald Trump gut für die amerikanische Innovationskraft? Seine Regierung hat sich für Zukunftsbranchen wie Halbleiter und künstliche Intelligenz eingesetzt („Wer bei der KI gewinnt, GEWINNT!“).

Sie hat den Ausbau von Rechenzentren in großem Umfang vorangetrieben und damit den Aufbau zusätzlicher Rechenkapazitäten unterstützt. Und der im vergangenen Jahr verabschiedete „GENIUS Act“ schuf einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins, also an den Dollar gebundene digitale Währungen.

Doch Trump hat auch die führenden Universitäten des Landes angegriffen, die Einwanderung hochqualifizierter Fachkräfte eingeschränkt und die Mittel für öffentliche Forschungseinrichtungen gekürzt. Wissenschaftler beklagen einen „Krieg gegen die Wissenschaft“.