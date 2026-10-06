Die innovativsten Länder der Welt

Welche Länder schaffen die besten Voraussetzungen für Forschung, Technologie und neue Unternehmen? Der Global Innovation Index liefert überraschende Antworten.
War Präsident Donald Trump gut für die amerikanische Innovationskraft? Seine Regierung hat sich für Zukunftsbranchen wie Halbleiter und künstliche Intelligenz eingesetzt („Wer bei der KI gewinnt, GEWINNT!“).
Sie hat den Ausbau von Rechenzentren in großem Umfang vorangetrieben und damit den Aufbau zusätzlicher Rechenkapazitäten unterstützt. Und der im vergangenen Jahr verabschiedete „GENIUS Act“ schuf einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins, also an den Dollar gebundene digitale Währungen.
Doch Trump hat auch die führenden Universitäten des Landes angegriffen, die Einwanderung hochqualifizierter Fachkräfte eingeschränkt und die Mittel für öffentliche Forschungseinrichtungen gekürzt. Wissenschaftler beklagen einen „Krieg gegen die Wissenschaft“.
Dauerbrenner Schweiz
Die Gesamtauswirkungen auf den amerikanischen Erfindergeist lassen sich nur schwer erfassen. Ein Anhaltspunkt ist der Global Innovation Index, der jedes Jahr von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) veröffentlicht wird. Er bewertet 139 Volkswirtschaften anhand von 79 Indikatoren, die von F&E-Ausgaben bis hin zu Schulleistungen reichen. Einige der Daten sind nicht aktuell genug, um Trumps Einfluss abzubilden. Doch eine Reihe von Kennzahlen bezieht sich auf sein erstes Jahr im Amt.
Insgesamt bleibt Amerika auf dem dritten Platz, den es seit 2023 innehat. Tatsächlich zeigt die Spitze der Innovationsrangliste bemerkenswert wenig „Innovation“ in der Rangfolge. Die Schweiz liegt nach wie vor an erster Stelle – 2026 bereits zum 16. Mal in Folge. Auch Schweden bleibt auf Platz zwei, während die USA den dritten Rang halten. Diese Stabilität spiegelt zum Teil die Breite des Index wider: Kein einzelner Indikator hat entscheidendes Gewicht.
Die Top 20
Schweiz
Schweden
USA
Südkorea
Singapur
Großbritannien
Niederlande
Finnland
Dänemark
China
Deutschland
Japan
Frankreich
Hong Kong
Israel
Kanada
Estland
Österreich
Irland
Australien
Die erwähnte Stabilität verschleiert zudem einige Veränderungen unter der Oberfläche. So erobern die USA beispielsweise einen größeren Anteil an den weltweiten Venture-Capital-Transaktionen in der Spätphase. Doch die Innovationslücke zwischen ihnen und dem viertplatzierten Südkorea hat sich verringert. Und bei mehreren der aktuellsten Indikatoren ist die Platzierung der USA seit Trumps Amtsantritt zurückgefallen. Ein Indikator erfasst die politischen, rechtlichen und operativen Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Im vergangenen Jahr belegten die USA bei diesem Indikator Platz 23. In diesem Jahr fielen sie auf Platz 36 zurück.
China holt im „Deep-Science“-Bereich auf
Auch an der Innovationsfront sieht sich Uncle Sam einem harten Wettbewerb ausgesetzt. Im vergangenen Jahr war ein Aufschwung beim „Deep-Science“-Unternehmertum zu verzeichnen – damit sind kapitalintensive Unternehmen gemeint, die an physikalischen technologischen Fortschritten in der nicht digitalen Welt arbeiten. Die USA verfügen derzeit über die größte Zahl an Deep-Science-Start-ups: 12.752, von denen sich etwa die Hälfte (54 %) noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.
Doch Chinas Gesamtzahl wächst rasant. Die Zahl von 3.466 im Jahr 2025 ist mehr als doppelt so hoch wie noch fünf Jahre zuvor. Dieses Wachstum dürfte die chinesische Regierung erfreuen, die deutlich gemacht hat, dass sie Deep-Tech-Unternehmen gegenüber ihren „weicheren“, konsumentenorientierten Konkurrenten deutlich bevorzugt. Es dürfte auch viele politische Entscheidungsträger und Industrielle in den USA beunruhigen, die die geopolitische Bedeutung jener Welt erkannt haben, die noch nicht von Softwaretechnologien vereinnahmt wurde.
Mehr als Naturwissenschaften
Der Global Innovation Index betrachtet menschlichen Erfindungsreichtum und Kreativität aus einer breiten Perspektive. Naturwissenschaften sind nicht der einzige Weg, um in der jährlichen Rangliste aufzusteigen. Saudi-Arabiens Platzierung hat sich von Rang 68 im Jahr 2019 auf Rang 42 in diesem Jahr verbessert. Das Land liegt nun knapp hinter Griechenland – das im Jahr 350 v. Chr. sicherlich die Spitze der Tabelle angeführt hätte.
Das Königreich hat von einer umfassenden Verwaltungsreform profitiert, die die Qualität der Vorschriften verbessert, Bürokratie abgebaut und die Geschäftstätigkeit im Land erheblich erleichtert hat. Seine Institutionen belegten 2019 Platz 104 im Index; nun liegen sie auf Platz 25. Manchmal erfordert Innovation die Entschlüsselung der wissenschaftlichen Geheimnisse des Universums. Doch viele hilfreiche politische Reformen gehen nicht so tief.
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