Wer räumt den Weltraum auf?

Während die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen eher vage ausfallen, seien technische Foren präziser, erklärt Marboe. Sie verweist vor allem auf das Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, ein internationales Forum von Weltraum­agenturen, das sich dem Thema Weltraummüll widmet. „Dahinter steht das hohe Interesse der Space Agencies, dass es keine Zusammenstöße im All gibt und Starts weiterhin möglich sind“, so Marboe. Das IADC lege technische Standards fest, mit denen neuer Weltraummüll vermieden werden soll. „Früher war es bei Weltraummissionen üblich, Teile einfach wegzusprengen, die dann irgendwo im All herumfliegen. Das geht inzwischen nicht mehr.“

Heute gibt es IADC-Richtlinien, was mit einem Satelliten passieren soll, der nicht mehr funktioniert. Er muss entweder aus dem All geholt werden und verglüht beim Eintritt in die Erdatmosphäre oder so weit in einen „graveyard orbit“ verfrachtet werden, dass er nicht mehr im Weg ist. Dem Thema Weltraummüll und Satelliten hat sich zudem die International Standards Organization ISO gewidmet, deren Standards allerdings bezahlt werden müssen, was für kleine wissenschaftliche Projekte eine Hürde darstellt.

„Eigentlich bräuchten wir im All viel mehr als Kollisions- und Müllvermeidung“, sagt Marboe. Noch gibt es keine Verkehrsregeln, vergleichbar dem Flugverkehr. Wenn es im All dichter wird, müsste man festlegen, auf welcher Höhe und auf welchen Bahnen in welche Richtung geflogen werden darf. Diese Regeln könnten von UNCOPUOS geschrieben werden. Eine Alternative wäre die International Telecommunications Union ITU mit Sitz in Genf, die bereits jetzt Frequenzen und damit auch Umlaufbahnen für Satelliten vergibt. Beide In­stitutionen haben allerdings keine ­Möglichkeit, „Strafzettel“ auszustellen, wenn jemand gegen Verkehrsregeln verstößt.