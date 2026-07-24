ABO

Ohne Passwort ins Postfach: GMX startet Passkeys

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Passkeys können nicht einfach gestohlen, erraten oder vergessen werden
©APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Zum Einloggen bei GMX benötigt man ab sofort nicht mehr zwingend ein Passwort: Der E-Mail-Dienst unterstützt nun nämlich auch die Anmeldung über sogenannte Passkeys, wie die 1&1-Tochterunternehmen mitteilen. Das Verfahren ermöglicht schnelles, passwortloses Anmelden über ein automatisch erstelltes, kryptografisches Schlüsselpaar. Es gilt als besonders sicher, weil Passkeys nicht einfach erbeutet, gestohlen, erraten oder vergessen werden können.

von

Um bei GMX einen Passkey einzurichten, geht man auf der Webseite am Rechner oder in der Mobilgeräte-App in die Einstellungen und weiter zu "Login & Sicherheit/Passkeys anlegen und verwalten/Passkey hinzufügen". Dort gibt man dann sein Passwort ein und folgt den Anweisungen.

Um sich dann per Passkey bei dem E-Mail-Dienst anzumelden, muss man:

Wer Passkeys aktiviert, riskiert nichts: Das gewohnte Passwort funktioniert bei GMX weiterhin parallel. Das ist nützlich, falls die Anmeldung per Passkey fehlschlägt, das Smartphone gerade nicht zur Hand ist oder abhandengekommen ist.

Und das läuft bei der Passkey-Anmeldung im Detail ab: Die Webseite fragt den beim Nutzer gespeicherten privaten Kryptoschlüssel ab. Die Echtheit der Abfrage muss nur kurz per Fingerabdruck, Gesichtsscan oder PIN verifiziert werden. Dann wird der private Schlüssel mit seinem beim Dienst gespeicherten Gegenstück, dem öffentlichen Schlüssel, abgeglichen - und der Log-in ist perfekt.

Speichern kann man seine Passkeys etwa in (mobilen) Betriebssystemen wie Android, iOS/macOS oder Windows, aber auch in kompatiblen Passwortmanagern von Drittanbietern wie etwa "Bitwarden" oder "KeePassXC". Bereits in Manager-Programmen gespeicherte Passwörter bleiben von den Passkeys übrigens unberührt und können wie gewohnt weiter genutzt werden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das individuelle Schlafbedürfnis ist genetisch bedingt
Gesundheit
5 Tipps für einen erholsamen Schlaf
Kinder sollten im Spiel nur Dingen begegnen, die sie nicht überfordern
Technik
Spielkonsolen für Kinder: Was Eltern wissen müssen
Wohlhabende Länder besonders betroffen
Technik
Menschen werden älter, sind dabei aber länger krank
Eine Erkrankung trainiert sozusagen die körpereigenen Abwehrkräfte
Gesundheit
Das sind die typischen Kinderkrankheiten
Masern sind für Erwachsene am gefährlichsten
Gesundheit
Welche Kinderkrankheiten auch Erwachsene treffen
Selbstgemachte Durstlöscher sind auf jeden Fall günstiger
Gesundheit
Wasser mit Vitamin- und Fruchtzusatz - gesunde Durstlöscher?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER