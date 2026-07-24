Wasser mit Vitamin- und Fruchtzusatz - gesunde Durstlöscher?

Immerhin: Weil die Wässer mit Geschmack oft kalorienarm sind, können sie "hin und wieder eine Alternative zu Wasser sein", schreiben die Ernährungsexpertinnen und- experten. Einen gesundheitlichen Vorteil durch die zugesetzten Pflanzenextrakte, Vitamine und Mineralstoffe sollte man aber nicht erwarten.

So gesund und schmackhaft Extrakte aus Zitronengras, Sanddorn, Ingwer oder Guarana auf der Zutatenliste auch klingen: Meist sind nur geringe Mengen davon in den Getränken enthalten. Sie dienen damit eher der Farbe als dem Geschmack. Letzterer wird meist mit Aromen oder Süßungsmitteln verstärkt.

Auch von Vitaminzusätzen lässt man sich besser nicht blenden. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt hat sich für einen Marktcheck im Mai 2026 insgesamt 35 "Vitaminwasser" näher angeschaut.

Häufig zugesetzt waren demnach Pantothensäure (Vitamin B5), Niacin (Vitamin B3), Pyridoxin (Vitamin B6) und Biotin (Vitamin B7). Die Hersteller waren mitunter großzügig: Bei zwölf Vitaminwässern überschritt bereits eine Flasche die empfohlene Tageszufuhr einzelner Vitamine, heißt es von den Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern. "Ein gesundheitlicher Mehrwert über die normalen Körperfunktionen hinaus ist dadurch jedoch nicht zu erwarten." Überschüssige wasserlösliche Vitamine landen über den Urin in der Toilette.

Eine ungezielte Aufnahme verschiedener Vitamine durch solche Getränke ist auch laut den Ernährungsexpertinnen und- experten weder notwendig noch sinnvoll. Wer sich ausgewogen ernährt, ist mit Vitaminen in aller Regel gut versorgt. Und alle mit einem nachgewiesenen Mangel helfen am besten gezielt mit entsprechenden Präparaten nach.

In jedem Fall lohnt ein Blick auf die Zutatenliste. Zum Beispiel, um zu prüfen, ob Zucker, Fruchtzucker, Traubenzucker oder Honig dort auftauchen. Wer einen möglichst kalorienarmen Durstlöscher sucht, ist damit nicht so gut bedient. Gut zu wissen: Getränke bis maximal 20 kcal pro 100 Milliliter dürfen sich als "kalorienarm" bezeichnen.

Wässer mit Süßungsmitteln sind zwar kalorienärmer als zuckerhaltige Varianten. Dennoch raten Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer dazu, sie nur in Maßen zu trinken - unter anderem, weil man dadurch an Süße gewöhnt bleibt.

Wer Wasser pur kaum herunterbekommt, kann sich auch selbst ein Wasser mit Geschmack zusammenmischen. Oft reicht schon ein Schuss Frucht- oder Gemüsesaft, etwas abgekühlter Früchte- oder Kräutertee, Ingwer, Zitrone oder Minze, um Wasser interessanter zu machen. Die DIY-Variante ist zudem deutlich günstiger.