5 Tipps für einen erholsamen Schlaf

Wenn es mit dem Ein- oder Durchschlafen mal nicht so gut klappt, müssen Sie nicht direkt zum Arzt gehen. "Es gibt viele Dinge, die man selbst machen kann, ohne dass man gleich Medikamente benötigt", sagt Susanne Diekelmann, Privatdozentin in Kognitiven Neurowissenschaften und Diplom-Psychologin vom Universitätsklinikum Tübingen.

Es kursiert der Mythos, der Schlaf vor Mitternacht sei der beste. "Doch das stimmt nicht", sagt Schlafwissenschaftlerin Diekelmann. Was man aber sagen könne: Die ersten zwei bis drei Stunden des Nachtschlafes seien die körperlich erholsamsten. "Da findet der Tiefschlaf statt." Diese Phase sei für die "energetische Regeneration" verantwortlich, wie Alfred Wiater es formuliert. Ob diese Phase bei Ihnen vor oder nach Mitternacht liegt, können Sie herausfinden, indem Sie ermitteln, welcher Chronotypus Sie sind.

Sind Sie eher früh müde und wachen auch früh wieder auf? Dann sind Sie wahrscheinlich eine Lerche, ein Frühtyp. Schlafen Sie eher spät ein, sind Sie ein Abendtyp, also eine Eule. Das ist laut dem Schlafmediziner Wiater durch unsere innere Uhr genetisch festgelegt. Zu wissen, ob man nun Eule oder Lerche ist, kann für die Qualität des Schlafes wichtig werden. "Wenn Sie als Abendtyp regelmäßig zu früh ins Bett gehen, kann das zu Schlafstörungen führen", sagt Diekelmann. "Am gesündesten ist es, dem individuellen Schlafrhythmus zu folgen."

Laut Schlafmediziner Wiater lässt sich ziemlich genau sagen, wie viel wir im Durchschnitt schlafen, nämlich täglich rund sieben Stunden. Für den Einzelnen ist dieser Mittelwert allerdings wenig aussagekräftig. "Es gibt eine große Varianz", sagt Diekelmann. Auch das individuelle Schlafbedürfnis sei genetisch bedingt. "Es gibt Menschen, die benötigen nur fünf Stunden Schlaf, andere aber neun oder zehn Stunden."

Wenn Sie nach sechs Stunden Schlaf fit wie ein Turnschuh sind, reicht Ihnen das vermutlich. Sind Sie ein Kurzschläfer, denken aber, Sie müssten statistikkonform mindestens sieben Stunden schlafen, setzen Sie sich unnötig unter Druck. Denn es ist simpel: Der Körper holt sich den Schlaf, den er braucht. "Wenn er genug Schlaf hat, schläft er nicht weiter", sagt die Schlafforscherin. Horchen Sie also in sich hinein und entwickeln Sie ein Gefühl für Ihr persönliches Schlafbedürfnis. Nutzen Sie dafür das Wochenende oder die Urlaubszeit, um frei von äußeren Einflüssen - etwa dem Arbeitsbeginn - zu sein. Schlafen Sie, solange Sie wollen und können.

Haben Sie das Gefühl, zu wenig Schlaf zu bekommen und gehen zum Ausgleich früher ins Bett oder bleiben länger liegen? Keine gute Idee: "Viele Betroffene machen damit intuitiv das Falsche", sagt Psychologin Susanne Diekelmann. Damit sich ein Schlafproblem nicht zu einer Einschlafstörung entwickle, sei es besser, genau das Gegenteil zu machen. Also den Schlafdruck erhöhen.

Widerstehen Sie also der Verlockung eines langen Mittagsschlafs, damit Sie am Abend richtig müde sind. Brauchen Sie einen Power Nap, seien Sie diszipliniert und stehen nach 15 Minuten wieder auf. "Der Power-Nap muss kurz und knackig sein", sagt Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum in Klingenmünster. Dauert das Nickerchen länger als eine halbe Stunde, "kommen wir in eine Schlaftrunkenheit, die sich dann eher kontraproduktiv auswirkt", erklärt Alfred Wiater.

Und sollten Sie abends im Bett trotzdem länger wach liegen, nehmen Sie sich den Druck, unbedingt einschlafen zu müssen: "Stehen Sie noch einmal auf, verlassen das Schlafzimmer und machen etwas anderes - zum Beispiel lesen", rät Susanne Diekelmann. Mit ziemlicher Sicherheit werden Sie irgendwann müde und können sich zur erholsamen Nachtruhe wieder ins Bett legen.

Der Name sagt es schon: Das Schlafzimmer ist zum Schlafen da. Um die Nachtruhe nicht zu stören, sollten Sie dort auch nicht viel mehr tun. "Nutzen Sie das Bett nur zum Schlafen, es soll ein Hinweisreiz für den Schlaf sein", sagt Schlafforscherin Diekelmann. Körper und Geist soll hier signalisiert werden, dass die nächtliche Bettruhe ansteht.

Es gehe darum, "innerlich Feierabend zu machen" und sich von den Problemen des Alltags zu distanzieren, sagt Hans-Günter Weeß. Arbeiten, Fernsehen und Essen sollten im Bett tabu sein.

Wenn Sie bis spät in den Abend arbeiten, kann das für Anspannung und Stress sorgen - was alles andere als schlaffördernd wirkt, sagt Schlafmediziner Weeß. Lassen Sie den Stift also rechtzeitig fallen und klappen Sie den Laptop zu - und lassen ihn auch ausgeschaltet.

Wussten Sie, dass elektronische Geräte wie Fernseher, Tablets und Smartphones blaues Licht abstrahlen, das die Bildung des Schlafbotenstoffs Melatonin unterdrückt, die üblicherweise abends einsetzt? Unter anderem eine finnische Studie von 2018 belegt diesen Zusammenhang, schränkt aber ein, dass die Wirkung nur 15 Minuten anhalte, wenn man sich am Abend zwei Stunden blauem Licht aussetzt.

Aus Sicht des Somnologen Wiater komme beim Medienkonsum aber erschwerend hinzu, dass Filme und andere Inhalte schlicht aufregend sein können. Allein dieses "erhöhte Erregungslevel" erschwere das Einschlafen. Um eine mentale und psychische Anspannung vor dem Zubettgehen zu vermeiden, sollten Sie rund eine Stunde vorher nicht mehr: