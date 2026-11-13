Zahl der Tierversuche in Österreich rückläufig

Tierversuche werden laut Tierversuchsgesetz (TVG) in vier Schweregrade eingeteilt: Mit 102.044 Tieren (2024: 105.099) fällt mehr als die Hälfte in die Kategorie "gering" (Schweregrad zwei). Dazu zählen Versuche, bei denen "kurzzeitig geringe Schmerzen, Leiden oder Ängste" zugefügt werden, oder Versuche ohne wesentliche Beeinträchtigung des Wohlergehens oder des Allgemeinzustands der Tiere, beispielsweise Ohr- oder Schwanzspitzenbiopsien.

Als Schweregrad eins ("keine Wiederherstellung der Lebensfunktion") stuft das Gesetz Versuche ein, die gänzlich unter Vollnarkose durchgeführt werden, aus der das Tier nicht mehr erwacht. Im vergangenen Jahr wurden an 4.467 Tieren (2024: 4.627) solche "Terminalversuche" durchgeführt. Versuche, die "kurzzeitig mittelstarke Schmerzen, Leiden oder Ängste oder lang anhaltende geringe Schmerzen" verursachen (Schweregrad drei), etwa bei chirurgischen Eingriffen unter Narkose mit mittelschweren postoperativen Schmerzen, mussten im Vorjahr 58.850 Tiere (2024: 75.479) erdulden.

Zum Schweregrad vier zählen Versuche mit "starken Schmerzen, schweren Leiden oder Ängsten oder lang anhaltenden mittelstarken Schmerzen, Leiden oder Ängsten", wie sie etwa bei Verpflanzungen artfremder Gewebe (Xenotransplantationen) oder bei vollständiger Isolierung geselliger Tiere über einen längeren Zeitraum auftreten. Im Vorjahr fielen 23.006 Tiere (2024: 10.671) - und damit fast jedes achte Versuchstier - in diese Kategorie.

Nach Verwendungszweck werden die meisten Tiere für Grundlagenforschung im Bereich "Nervensystem" (27.085) eingesetzt, gefolgt von angewandter Forschung zu "Infektionskrankheiten des Menschen" (22.885) und Grundlagenforschung zum "Immunsystem" (19.882).

Die am häufigsten bei Versuchen eingesetzten Tiere sind Mäuse (128.807), gefolgt von Zebrafischen (21.958), Fröschen (11.694) und Haushühnern (6.588).

Service: Tierversuchsstatistik: https://go.apa.at/CgesIld5