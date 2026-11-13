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Zahl der Tierversuche in Österreich rückläufig

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Am häufigsten werden bei Versuchen Mäuse eingesetzt
©APA, HANS KLAUS TECHT
Die Zahl der in Österreich in Versuchen verwendeten Tiere ist im vergangenen Jahr erneut leicht zurückgegangen: 2025 wurden 188.367 Tiere für diesen Zweck eingesetzt, das sind um 3,83 Prozent weniger als im Jahr zuvor (195.876). Großteils sind Mäuse, Zebrafische und Frösche betroffen, geht aus der Tierversuchsstatistik 2025 hervor, die vom zuständigen Wissenschaftsministerium veröffentlicht wurde.

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Tierversuche werden laut Tierversuchsgesetz (TVG) in vier Schweregrade eingeteilt: Mit 102.044 Tieren (2024: 105.099) fällt mehr als die Hälfte in die Kategorie "gering" (Schweregrad zwei). Dazu zählen Versuche, bei denen "kurzzeitig geringe Schmerzen, Leiden oder Ängste" zugefügt werden, oder Versuche ohne wesentliche Beeinträchtigung des Wohlergehens oder des Allgemeinzustands der Tiere, beispielsweise Ohr- oder Schwanzspitzenbiopsien.

Als Schweregrad eins ("keine Wiederherstellung der Lebensfunktion") stuft das Gesetz Versuche ein, die gänzlich unter Vollnarkose durchgeführt werden, aus der das Tier nicht mehr erwacht. Im vergangenen Jahr wurden an 4.467 Tieren (2024: 4.627) solche "Terminalversuche" durchgeführt. Versuche, die "kurzzeitig mittelstarke Schmerzen, Leiden oder Ängste oder lang anhaltende geringe Schmerzen" verursachen (Schweregrad drei), etwa bei chirurgischen Eingriffen unter Narkose mit mittelschweren postoperativen Schmerzen, mussten im Vorjahr 58.850 Tiere (2024: 75.479) erdulden.

Zum Schweregrad vier zählen Versuche mit "starken Schmerzen, schweren Leiden oder Ängsten oder lang anhaltenden mittelstarken Schmerzen, Leiden oder Ängsten", wie sie etwa bei Verpflanzungen artfremder Gewebe (Xenotransplantationen) oder bei vollständiger Isolierung geselliger Tiere über einen längeren Zeitraum auftreten. Im Vorjahr fielen 23.006 Tiere (2024: 10.671) - und damit fast jedes achte Versuchstier - in diese Kategorie.

Nach Verwendungszweck werden die meisten Tiere für Grundlagenforschung im Bereich "Nervensystem" (27.085) eingesetzt, gefolgt von angewandter Forschung zu "Infektionskrankheiten des Menschen" (22.885) und Grundlagenforschung zum "Immunsystem" (19.882).

Die am häufigsten bei Versuchen eingesetzten Tiere sind Mäuse (128.807), gefolgt von Zebrafischen (21.958), Fröschen (11.694) und Haushühnern (6.588).

Service: Tierversuchsstatistik: https://go.apa.at/CgesIld5

THEMENBILD - ZU APA0449 VOM 16.10.2015 - THEMENBILD - Illustration zum Thema "Tierversuche": Im Bild eine Labormaus, aufgenommen am Dienstag, 13. Oktober 2015, in einem Labor der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Das neue TVG sieht vor, dass Tierversuche in vier Schweregrade eingeteilt werden. Als Schweregrad eins stuft das Gesetz sogenannte Terminalversuche ein, die gänzlich unter Vollnarkose durchgeführt werden, aus der das Tier nicht mehr erwacht. 2014 wurden drei Prozent aller Tierversuche (rund 5.000 Tiere) so bewertet.

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