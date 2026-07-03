ÖAW zeigt die Frauen an der Akademie

Ab Montag (6.7.) ist die von den Historikerinnen Brigitte Mazohl und Sandra Klos konzipierte Ausstellung im Kleinen Kassensaal der Postsparkasse in Wien zu sehen. Dafür wurden die Ausstellungs-Stelen zu Lise Meitner und Berta Karlik neu gestaltet. Derzeit sind 201 der insgesamt 770 Mitglieder der Akademie weiblich bzw. nicht-binär, bei den Mitgliedern unter 60 Jahren sind diese mit knapp 52 Prozent bereits in der Mehrheit.

Service: Ausstellung "Forscherinnen entdecken: Frauen an der Akademie der Wissenschaften"; Postsparkasse, Kleiner Kassensaal, 1., Dominikanerbastei 16; 6. Juli - 31. August 2026, wochentags von 8.00 bis 15.00 Uhr, Eintritt frei, Internet: https://go.apa.at/wTOaituz