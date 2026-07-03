Demokratieforschungs-Plattform jetzt strategisch wichtige Forschungsinfrastruktur

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Der Forschungsverbund "Monitoring Electoral Democracy" (MEDem) - eine gemeinsame europäische Infrastruktur zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Zustand von Europas Demokratien - wurde in die Liste der "strategisch wichtigsten europäischen Forschungsinfrastrukturen" aufgenommen. Die von 15 Ländern unterstützte Einrichtung, deren "Hauptquartier" sich seit dem vergangenen Jahr in Wien befindet und von der Politikwissenschafterin Sylvia Kritzinger und ihrem Kollegen Hajo Boomgaarden von der Universität Wien geleitet wird, hat es nun in die "ESFRI-Roadmap 2026" geschafft, wie das Wissenschaftsministerium und die Uni Wien mitteilten.

von APA