Sommerferien-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Knapp 520.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 670.000 Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 7., im Westen am 14. September.
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Auf den Straßen wird der Ferienstart im Osten laut ÖAMTC erfahrungsgemäß noch zu keinen größeren Verkehrsproblemen führen - auch weil erwartet wird, dass diesmal wegen des Donauinselfests viele nicht gleich in den Urlaub aufbrechen. Über den Juli hinweg soll der Reiseverkehr dann sukzessive stärker werden.