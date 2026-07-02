Sommerferien-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Auf den Straßen wird der Ferienstart im Osten laut ÖAMTC erfahrungsgemäß noch zu keinen größeren Verkehrsproblemen führen - auch weil erwartet wird, dass diesmal wegen des Donauinselfests viele nicht gleich in den Urlaub aufbrechen. Über den Juli hinweg soll der Reiseverkehr dann sukzessive stärker werden.