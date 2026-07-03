Förderung für Gendermedizin und Frauengesundheitsforschung

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Im Rahmen ihrer hochdotierten Förderschiene zur Einrichtung von "Klinischen Forschungsgruppen" haben die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und das Wissenschaftsministerium eine neue Ausschreibung lanciert: 8,32 Millionen Euro sollen in eine Forschungsgruppe zum Thema "Gendermedizin und Frauengesundheitsforschung" investiert werden. "Geschlechterspezifische Unterschiede im Gesundheitswesen haben weitreichende Auswirkungen", heißt es in einer Aussendung.

von APA