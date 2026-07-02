8.000 Moorfrosch-Kaulquappen nach Zoo-Aufenthalt zurück in Kärnten

"Im Frühjahr brachten wir mit den erforderlichen Genehmigungen Moorfrosch-Laich aus Kärnten in den Tiergarten. Die geschlüpften Kaulquappen konnten wir hier rund zehn Wochen unter optimalen Bedingungen aufziehen. In ihrem natürlichen Lebensraum laufen Laichgewässer immer wieder Gefahr, auszutrocknen. Außerdem lauern dort zahlreiche Fressfeinde", erläuterte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Sobald den Kaulquappen die Hinterbeine wuchsen, hieß es: Zeit für die Rückkehr nach Kärnten. Dort erhielten sie noch eine weitere Starthilfe. Spezielle schwimmende Netzkäfige schützen die jungen Moorfrösche, bis sie diese selbstständig verlassen und endgültig den Sprung an Land wagen.

Moorfrösche bieten eines der spektakulärsten Naturschauspiele, das Amphibienfans in Österreich erleben können. Die Männchen färben sich zur Paarungszeit himmelblau. Doch leider gab es in Österreich große Einbrüche der Moorfroschpopulation. Neben dem Verlust geeigneter Lebensräume macht den Amphibien vor allem der Klimawandel zu schaffen. Dieser führt dazu, dass Laichgewässer frühzeitig austrocknen. "Mit der Wiederansiedlung wollen wir die bestehende Population stärken und dem Rückgang der Art entgegenwirken", sagte Doris Preininger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Tiergarten Schönbrunn.

Die Aufzucht und Wiederansiedlung ist Teil des Biodiversitätsfonds-Projekts "Vernässen und Vertiefen". Gemeinsam mit den Amphibienexperten Marc Sztatecsny und Florian Glaser sowie der ARGE Naturschutz arbeitet der Tiergarten Schönbrunn daran, Moorfroschbestände in Kärnten langfristig zu sichern und ihre Lebensräume ökologisch aufzuwerten. Diese Initiative setzt erstmals für Amphibien in Österreich den "One Plan Approach" um, der Artenschutz außerhalb und innerhalb natürlicher Lebensräume verknüpft.