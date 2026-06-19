"Nobelpreis für Statistik" an WU-Forscher

Hornik war bereits Anfang der 1990er-Jahre an der Entwicklung von "R" beteiligt. Ziel sei gewesen, eine Programmiersprache zu entwickeln, "die weltweit frei zugänglich ist und auf allen Betriebssystemen funktioniert", so Hornik. Heute gelte "R" als globale Standardsprache für Datenanalyse und -visualisierung und werde in Forschung, Wirtschaft und öffentlichen Institutionen verwendet. Die zentrale Recheninfrastruktur dafür befinde sich am Campus der WU Wien. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre von der King Baudouin Foundation in Leuven (Belgien) vergeben und genießt zumindest den Angaben zufolge auch den Ruf, ein "Nobelpreis für Statistik" zu sein. Die Verleihung findet am 4. November statt.

Service: https://www.rousseeuwprize.org/