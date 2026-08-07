Archäologie am Berg 2026 in Hallstatt: Salztransport im Fokus

Laut einer NHM-Aussendung dreht sich heuer alles um den Transport des Salzes, das von Hallstatt aus bereits in prähistorischer Zeit in weiten Teilen Europas gehandelt wurde. Von Expertinnen und Experten werden u.a. verschiedenste Transporttechnologien vom Einbaum über das Verfrachten des Salzes mit Tragtieren und Fuhrwerken sowie historische Soleleitungen, die Eisenbahn bis hin zur modernen Standseilbahn und den heutigen Logistiksystemen der Salinen Austria gezeigt.

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