Archäologie am Berg 2026 in Hallstatt: Salztransport im Fokus

In die über rund 7.300 Jahre andauernde Geschichte eines der "ältesten industriellen Zentren Europas" - dem oberösterreichischen Hallstatt - können Interessenten am 12. und 13. September eintauchen. Die alljährliche Wissenschaftsvermittlungsveranstaltung "Archäologie am Berg" wird dann wieder vom Naturhistorischen Museum Wien (NHM), der Salzwelten GmbH und den Salinen Austria AG veranstaltet.
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Laut einer NHM-Aussendung dreht sich heuer alles um den Transport des Salzes, das von Hallstatt aus bereits in prähistorischer Zeit in weiten Teilen Europas gehandelt wurde. Von Expertinnen und Experten werden u.a. verschiedenste Transporttechnologien vom Einbaum über das Verfrachten des Salzes mit Tragtieren und Fuhrwerken sowie historische Soleleitungen, die Eisenbahn bis hin zur modernen Standseilbahn und den heutigen Logistiksystemen der Salinen Austria gezeigt.
Service: https://www.nhm.at/