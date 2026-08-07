Beobachterstatus bei Meeresbodenbehörde

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Forschende der Universität Wien haben Beobachterstatus bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) erhalten. Damit bekommen sie Zugang zu Verhandlungen, etwa über den Abbau von Bodenschätzen, und können Statements einbringen, teilt die Uni in einer Aussendung mit. Die Forschungsgruppe Umweltpolitik am Institut für Politikwissenschaft, unter der Leitung von Alice Vadrot, beschäftige sich im vom Europäischen Forschungsrat (ERC) geförderten Projekt "TwinPolitics" schon seit Jahren mit diesen Themen. Beleuchtet werden dabei der entstehende "Mining Code", eine Art "Bergbaugesetz", sowie Fragen zur Nutzung von Ozeandaten und der Zukunft der ISA. Der Beobachterstatus sei aber auch für Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus anderen Disziplinen, wie Biologie oder Meteorologie, relevant.

von APA