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NASA sucht Sternenstaub mit Austro-Beteiligung

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Man sucht interstellaren Staub
©Afp, MARIANA SUAREZ, APA
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70 Sterne wird eine Sonde der NASA namens "PUFFINS" (Polarimetry in the Ultraviolet to Find Features in INterStellar dust) ab 2030 genauer unter die Lupe nehmen: Das Ziel ist es, auf Basis von Schwankungen des erdnah festzustellenden Lichts auf zwischen Sternen befindlichen Staub rückzuschließen. An der Mission sind mit dem Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF), der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und Silicon Austria Labs auch Institutionen und Forschende aus Österreich beteiligt, wie das IWF mitteilte.

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Interstellarer Staub mache in etwa ein Prozent der sichtbaren Masse der Milchstraße aus. Außerdem ließen sich mit dem Gerät auch flüchtige Atmosphären von Exoplaneten im UV-Bereich unter die Lupe nehmen.

Service: https://go.apa.at/jzXrYw8c

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