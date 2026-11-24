Bei Kindern mit Adipositas empfiehlt eine europäische Fachgruppe deshalb, etwa ab dem Alter von zehn Jahren einen Leberwert im Blut zu bestimmen. Bei zusätzlichen Risikofaktoren kann das schon früher sinnvoll sein.

Fettleber bedeutet, dass sich zu viel Fett in dem Organ ablagert. Kommt mindestens ein Stoffwechsel-Risikofaktor hinzu, etwa starkes Übergewicht oder erhöhter Blutzucker, spricht man von einer stoffwechselbedingten Fettlebererkrankung (MASLD). "Das Tückische ist: Eine Fettlebererkrankung verursacht in der Regel keine Beschwerden. Es ist wenig bekannt, dass Fettleibigkeit auch ernsthafte Lebererkrankungen auslösen kann", betonte Georg Vogel, ärztlicher Leiter des Schwerpunkts für Gastroenterologie und Hepatologie an der Universitätsklinik Innsbruck, Pädiatrie I, sowie Mitglied der Arbeitsgruppe Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung der ÖGKJ.

Bei einem Teil der Betroffenen könne die Leber über Jahre durch fortschreitende Entzündung zunehmend vernarben, was in schweren Fällen zu einer Leberzirrhose führen könne. Dies wiederum könne letztlich ein Leberversagen bewirken. Risikofaktoren für MASLD sind starkes Übergewicht, besonders wenn sich viel Fett am Bauch ansammelt, Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes, eine Insulinresistenz, auffällige Blutfettwerte, obstruktive Schlafapnoe (wiederholte Unterbrechungen der normalen Atmung während des Schlafs) sowie Fettlebererkrankungen in der Familie.

Eine Fachgruppe der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) empfiehlt in einem Positionspapier von 2026, den Leberwert ALT bei Kindern mit Adipositas ab etwa zehn Jahren zu messen. Bei zusätzlichen Risikofaktoren kann der Bluttest schon früher sinnvoll sein. ALT steht für Alanin-Aminotransferase (auch als Glutamat-Pyruvat-Transaminase [GPT] bekannt). Das ist ein Enzym, das vor allem in Leberzellen vorkommt. Ein erhöhter ALT-Wert kann auf eine Schädigung von Leberzellen hinweisen.

"Der Bluttest kann einen ersten Hinweis auf eine Fettleberentzündung geben", betonte Vogel. Allerdings könne auch bei einem unauffälligen ALT-Wert eine Fettleber vorliegen. Für die Diagnose müsse die Fettablagerung in der Leber nachgewiesen werden, zum Beispiel mit einer Ultraschalluntersuchung.

Effektive Gegenmaßnahmen sind eine gesunde Ernährung und regelmäßige, am besten tägliche Bewegung. Bei Kindern und Jugendlichen mit Adipositas kann eine fachlich begleitete Gewichtsreduktion die Leberwerte und den Leberfettgehalt verbessern. Im Alltag hilft es, zuckerhaltige Getränke wie Limonade, Cola oder gesüßten Eistee häufiger durch Wasser zu ersetzen sowie weniger fetthaltige sowie verarbeitete Lebensmittel zu essen.