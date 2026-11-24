Hass im Netz beschränke sich dabei nicht auf Kommentare und Drohungen. Durch KI würden Deepfakes, also gefälschte, sexualisierte Inhalte, erstellt und verbreitet, hieß es in den Aussendungen weiter. "Was technisch möglich ist, darf deshalb noch lange nicht rechtlich erlaubt sein", betonte Brandstötter anlässlich der am Mittwoch startenden "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen".

Die missbräuchliche Herstellung von Deepfakes und der Umgang mit Aufnahmen schwerer sexueller Gewalt würden neue strafrechtliche Fragen aufwerfen. Das Justizministerium habe dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die möglichen gesetzlichen Handlungsbedarf prüfen soll. "Wer Frauen mit gefälschten Nacktbildern demütigt oder Aufnahmen von Vergewaltigungen verbreitet, darf sich nicht hinter rechtlichen Grauzonen verstecken", sagte Brandstötter. Die Technik entwickle sich rasant, der Opferschutz dürfe nicht hinterherhinken. "Wir brauchen rasch konkrete Ergebnisse der Arbeitsgruppe und dort, wo Schutzlücken bestehen, klare gesetzliche Konsequenzen." Auch der Verband Sozialistischer Studentinnen in Österreich forderte konsequente Maßnahmen gegen Deepfakes und digitale Gewalt.

Die Zahlen würden die Dringlichkeit des Problems unterstreichen. Laut einer Studie von Saferinternet.at aus 2025 hätten bereits 38 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen sexuelle Belästigung im Internet erlebt. Die Beratungsstelle ZARA habe zudem zwischen September 2024 und August 2025 1.716 Meldungen zu Online-Hass dokumentiert.

Anlässlich der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" finden in Österreich zahlreiche Aktionen statt. So machte die gemeinnützige Organisation #aufstehn etwa mit einer Kunstinstallation am Wiener Heldenplatz "auf den gefährlichsten Ort für Frauen aufmerksam: das eigene Zuhause", hieß es dazu in einer Aussendung. "Femizide in Österreich haben einen gemeinsamen Nenner: Die Täter sind fast ausschließlich Männer aus dem Umfeld der Betroffenen. Männliche Gewalt gegen Frauen passiert selten in der Öffentlichkeit - sie findet meist in den eigenen vier Wänden statt", wurde Fatima Jost von #aufstehn zitiert.

Unter dem Motto "Orange the World" findet heuer außerdem wieder die UNO-Kampagne statt. In der Zeit von 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, erstrahlen zahlreiche Gebäude in orangem Licht, um ein Zeichen gegen geschlechterbasierte Gewalt zu setzen.