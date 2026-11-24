Die Kriterien hierfür sind im Entwurf des Minderjährigen-Freiheitsschutzgesetzes (MinFreiG) unter anderem gesundheits- oder lebensbedrohliche Eigen- und Fremdgefährdung durch den Jugendlichen oder wenn "die Entwicklung und Entfaltung der minderjährigen Person ernstlich und erheblich gefährdet ist", wie es darin heißt. Zudem muss es sich mit der Unterbringung um das gelindeste und gleichzeitig adäquateste Mittel zur Abwendung jener Gefahr handeln. Darüber hinaus wird ein fundiertes Gesamtkonzept von der Einrichtung verlangt.

Die Anordnung sowie die Entscheidung über die Dauer soll durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. Wer diese Anordnung vornehmen und über die Ausgestaltung des Aufenthalts bestimmen soll, steht jedoch noch nicht in dem Papier.

Wie auch im HeimAufG kann die Vertretung der betroffenen Person eine Überprüfung der Anhaltung bei einem Gericht beantragen. Beurteilt ein Richter die Freiheitsbeschränkung als zulässig, kann er diese auf höchstens drei Monate befristen. Was beispielsweise passiert, wenn die Bewohnervertretung keine Überprüfung beantragt, ist offen.

Im Fall, dass die Freiheitsentziehung aus bestimmten Gründen nicht mit dem Ablauf der gerichtlich festgesetzten Frist aufgehoben werden soll und die Vertretung des Minderjährigen keine Überprüfung beantragt, kann das Gericht auch selbstständig den Fall unter die Lupe nehmen. Bei Zulässigkeit darf die Frist des Gerichts sechs Monate nicht übersteigen. Die Rede ist dann von einer "länger dauernden Freiheitsentziehung", wie es in dem Papier heißt. Wie oft eine derartige Maßnahme verlängert werden könnte, ist jedoch nicht näher ausgeführt.

Beurteilt das Gericht die Freiheitsbeschränkung jedoch als unzulässig, muss diese sofort aufgehoben werden. Nachträgliche Überprüfungen sind möglich, genauso wie Rechtsmittel gegen einen Gerichtsbeschluss. Zudem kann eine Einrichtung auch im Vorfeld einen Antrag für eine Maßnahme einbringen, das Gericht muss dann binnen zwei Monaten darüber entscheiden.

Eine solche Freiheitsentziehung liegt laut dem Entwurf vor, wenn "eine minderjährige Person gegen oder ohne ihren Willen durch physische Mittel - insbesondere durch mechanische, elektronische oder medikamentöse Maßnahmen - oder durch deren Androhung an einer Ortsveränderung gehindert oder zu einer Ortsveränderung gezwungen wird", wie es in dem Entwurf heißt.

Für Unklarheit könnte derzeit der Geltungsbereich sorgen. Zwar solle das Gesetz unter anderem für Minderjährige, die in Krankenanstalten oder in Einrichtungen der Behindertenhilfe betreut oder gepflegt werden, gelten. Insgesamt sind laut dem Entwurf jedoch Krankenhäuser bzw. Psychiatrien sowie psychisch kranke oder geistig behinderte Personen vom Gesetz ausgenommen. Wie sich dieser Widerspruch erklärt, ist nicht klar.

Daneben soll das Gesetz auch für Minderjährige in sozialtherapeutischen, sozialpädagogischen und sozialpsychiatrischen Einrichtungen gelten, aber auch für jene in Sonderschulklassen sowie angeschlossenen Horten.

Zudem sieht der Entwurf eine Änderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) vor, die Eltern zur Übertragung der "Pflege und Erziehung" ermächtigt. Davon sind auch der Aufenthalt sowie die Setzung von Beschränkungen der persönlichen Freiheit umfasst.

Das Papier befindet sich seit Ende Oktober in Koordinierung. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will das Gesetz noch diesen Herbst präsentieren. Aus Regierungskreisen hieß es zuletzt, dass eine Begutachtung bis Weihnachten geplant ist. Laut dem Entwurf soll das Gesetz jedenfalls mit Jänner 2028 in Kraft treten. Das Justizministerium wollte den Entwurf am Vormittag gegenüber der APA nicht kommentieren. Man warte noch auf die Rückmeldungen der Koalitionspartner.

In der Bundeshauptstadt Wien läuft bereits seit Juli auf rechtlich heikler Basis durch das aus dem Gesundheitsbereich stammende Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG) der Betrieb einer Einrichtung zur Anhaltung von strafunmündigen Intensivtätern. Zuletzt war von dort ein 13-Jähriger für drei Trafiküberfälle entwichen. Der Bursche hatte dabei auch eine 65-Jährige verletzt und die Beute in der WG gebunkert.