Nachdem das Hauptziel der Klimakonferenzen die Bekämpfung des Klimawandels ist, wollte OGM bei den 1.005 Online-Interviews auch wissen, welche Haltung die Befragten zu diesem einnehmen. Hier gab mit 65 Prozent die Mehrheit an, dass die Warnungen vor dem Klimawandel berechtigt seien, "er ist eine ernste Bedrohung unserer Zukunft". Der Aussage "Die Warnungen vor dem Klimawandel sind überzogen, es gab schon immer verschiedene Klimaepochen" schlossen sich hingegen 32 Prozent an. Laut OGM ist dieses Meinungsbild seit mehr als 20 Jahren stabil.

Bei der Umfrage wurde auch die Parteipräferenz ermittelt und wenig überraschend fanden sich bei den Wählenden der klimaskeptischen FPÖ 64 Prozent an Befürwortern der "Klimaepochen"-Anhänger und bei jenen der Grünen null Prozent. 100 Prozent der Grünwählenden fanden umgekehrt, dass der Klimawandel eine Bedrohung sei, was bei der FPÖ-Wählerschaft immerhin noch bei 32 Prozent der Fall war. Bei den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS lagen die Zustimmungswerte bei 81, 88 und 96 Prozent.

Bei der Frage, wie gut die auf den Klimakonferenzen vereinbarten Maßnahmen anschließend von den Staaten tatsächlich umgesetzt werden, herrschte hingegen Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg, denn ein "sehr gut" gab es hier jeweils von null Prozent der Befragten. 85 Prozent entschieden sich hingegen für "schlecht" oder "eher schlecht".

Nur 67 Prozent konnten indes den diesjährigen Konferenzort in Antalya korrekt benennen, 84 Prozent waren es bei den Grünwählenden, bei denen auch die Mehrheit angab, das Geschehen genau verfolgt zu haben. Nur eine Minderheit von 38 Prozent ist aber dafür, dass die Klimakonferenzen weiterhin jährlich stattfinden sollten. Unterscheidet man hier nach Parteizugehörigkeit, fand sich bei dieser Frage nur bei der SPÖ (74 Prozent) und bei den Grünen (77 Prozent) eine Mehrheit. Insgesamt waren 21 Prozent für eine COP alle zwei Jahre, 15 Prozent für einen Fünfjahresrhythmus - und 14 Prozent dafür, die Klimakonferenz gleich ganz abzuschaffen.

Fast die Mehrheit, nämlich 49 Prozent, wäre hingegen dafür, dass Klimakonferenzen künftig im virtuellen Raum stattfinden sollten. "In Zeiten von Homeoffice, Videocalls und Sparmaßnahmen gibt es kein Verständnis für den jährlichen Konferenztourismus", hieß es von OGM zu diesem Ergebnis der Umfrage, denn der CO2-Ausstoß solcher Events untergrabe auch ihre Glaubwürdigkeit.