"Schätzungsweise jeder fünfte Arbeitnehmer weltweit arbeitet regelmäßig in Nachtschichten. Frühere Studien haben gezeigt, dass dies mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kardiovaskuläre Sterblichkeit einhergeht. Die Gründe dafür sind noch nicht vollständig geklärt, doch kann Nachtschichtarbeit den zirkadianen Rhythmus des Körpers und den normalen Schlaf-Wach-Rhythmus stören. Dies kann Auswirkungen auf Stoffwechsel, Entzündungen, Blutdruckregulation und Gefäßfunktion haben", teilte die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zu der in ihrem Fachjournal veröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchung mit.

Die neue Studie analysierte Daten einer Gruppe von 42.671 Männern und Frauen aus dem britischen Biobank-Gesundheitsregister mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren zu Studienbeginn. 1.322 der Studienteilnehmer gaben an, häufig Nachtschichten zu leisten. Die Forscher schlossen Teilnehmer mit bereits bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen von der Teilnahme an der Studie aus.

Mithilfe von Magnetresonanzuntersuchungen des Herzens (Kardio-MRT-Scans) stellten sie fest, dass Personen mit häufigen Nachtschichten tendenziell etwas dickere Herzwände im Verhältnis zur Größe der linken Herzkammer und generell etwas kleinere Herzkammern aufwiesen. Auch in der Kontraktion des Herzens zeigten sich Unterschiede zwischen Personen, die Nachtschichten leisteten und Menschen ohne diese Belastung.

"Die Studie ergab auch, dass häufige Nachtschichtarbeit mit Veränderungen bestimmter Blutmarker einhergeht. Es wurden niedrigere Werte von DHA, einer Omega-3-Fettsäure, welche die Herz- und Gefäßgesundheit unterstützt, sowie von einigen Messwerten des 'guten' Cholesterins (HDL) festgestellt. Gleichzeitig wurden höhere Werte von Markern für Triglyceride, einer Fettart, die bei zu hohen Werten das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen kann, und von Entzündungsmarkern gefunden", schrieb die Kardiologengesellschaft.

Zwar kann mit solchen Untersuchungen kein ursächlicher Zusammenhang zwischen Nachtschichtarbeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bewiesen werden, doch die Indizien sprechen jedenfalls dafür. "Wir bitten Menschen, die regelmäßig in Nachtschichten arbeiten, besonders auf ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit zu achten. Dazu gehört, nicht zu rauchen, sich regelmäßig zu bewegen, eine gesunde Ernährung und ein gesundes Gewicht zu bewahren, ausreichend und möglichst regelmäßig zu schlafen sowie Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker gut zu kontrollieren. Ärzte sollten Nachtschichtarbeit in die Berufs- und Lebensgeschichte eines Patienten einbeziehen, insbesondere wenn bereits Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen", meinte dazu Studienautor Muwei Li von der chinesischen Universität Zhengzhou.