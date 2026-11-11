ABO

Innsbrucker Gynäkologe will mit Akademie Operationsqualität erhöhen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
In Innsbruck werden bald innovative Gynäkologie-OP-Techniken gelehrt
©ROBERT PARIGGER, APA
Der Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Ibrahim Alkatout, hat den Aufbau einer neuen Ausbildungsakademie für innovative, hochqualitative Gynäkologie-Operationstechniken angekündigt. Gelehrt werden sollen an der Akademie, die mit nächster Woche startet und sowohl Studierenden als auch "Post-Docs" offensteht, etwa neue Robotik-Operationstechniken. Eine "österreichweite Ausrollung" werde zudem folgen, hieß es am Mittwoch.

von

News auf Google bevorzugen

Mit der neuen Akademie sollen letztlich auch "Defizite" in Österreich verringert werden, was "Struktur und Standards im Bereich der Gynäkologie" betreffe, erklärte Alkatout, der bereits die renommierte "School of Gynaecological Endoscopy" in Kiel maßgeblich weiterentwickelt hat. "Es ist dabei wichtig, einheitliche Standards bei Operationen zu erreichen, klare Strukturen zu schaffen und damit stets das gleiche Qualitätslevel zu gewährleisten", skizzierte der Spitzenmediziner seine Pläne und Vorstellungen.

In einem ersten Schritt gehe es nunmehr darum, "neue Standards" am Standort selbst zu verankern, in weiterer Folge soll das gelehrte Wissen auch "über Tirol hinaus zur Verfügung gestellt werden", benannte Alkatout den Anspruch der Innsbrucker Akademie, künftig auch bundesweit zu reüssieren. Wie genau diese Ausrollung allerdings aussehe, konnte er noch nicht benennen: "Dazu braucht es noch Zeit."

Klar sei aber schon jetzt, dass die "roboterassistierte, minimalinvasive Chirurgie" eine große Rolle spielen werde. "Diese ist eine wesentliche Weiterentwicklung der bereits etablierten minimalinvasiven Chirurgie", führte Alkatout aus. Mit Robotik-Assistenz könne man "noch präziser operieren" und zudem "menschliche Fehlerquellen wie beispielsweise das Zittern" ausschalten. Diese Präzision habe entscheidende Vorteile: "Es gibt weniger Blutungen, weniger Morbidität und eine geringere Liegezeit der Patientinnen."

Neben neuen technischen Möglichkeiten seien aber vor allem auch die Lehrmethoden von hoher Relevanz, so der Experte. Es brauche "eine hohe Trainingsfrequenz, die gezielte Zusammensetzung von theoretischen, virtuellen und praktischen Einheiten, Videocoaching", umriss Alkatout seine geplanten Methodiken. Außerdem wolle er diesbezüglich "Methoden, die aus dem Spitzensport kommen" in Innsbruck forcieren. "Letztlich geht es aber darum, wie man komplexe Operationstechniken systematisch erlernen kann", hielt der Mediziner fest. Mit dem Bündel all dieser Ansätze wolle er schließlich "eine sehr gut aufgestellte Klinik gut gerüstet in die Zukunft führen."

Den Weg in eine ebensolche sahen schließlich der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Gert Mayer, und der ärztliche Direktor der Klinik Innsbruck, Alois Obwegeser, unter der Ägide von Alkatout bereits als so gut wie geebnet an. "Alkatout hat bereits in Kiel sehr zum Fortschritt in seinem Bereich beigetragen", versprach sich Mayer auch in der Tiroler Landeshauptstadt vergleichbare Wissensimpulse. "Er ist die Idealbesetzung für unsere international renommierte Klinik", sagte wiederum Obwegeser und sah den seit 1. April amtierenden Klinikdirektor nicht zuletzt ob seiner zahlreichen Ausbildungen auch als "Medizinethiker und Manager".

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Beim Umstieg auf Blattlaus-Diät stellen Ameisen Geschmack um
Technik
Ameisen verändern ihren Geschmacksinn für eigene Gesundheit
Strategieprozess "Unser Wasser 2100" soll Antworten liefern
Technik
"Wasser im Klimawandel" zeigt steigenden Druck auf den Wasserhaushalt
Früherkennung und Prävention im Kindesalter sind wichtig
Technik
COPD - Prävention im Kindesalter wichtig
Goodies von Schwarzenegger versteckt
Schlagzeilen
Schwarzenegger schickt Wien wieder auf Schnitzeljagd
Ewigkeitschemikalien: Insekten in Bergregionen mit teils hohen Werten
Technik
Ewigkeitschemikalien: Insekten in Bergregionen mit teils hohen Werten
In Österreich derzeit anderes Vakzin für Reisende empfohlen
Reisen & Freizeit
Valneva: Impfstoff gegen Chikungunya-Fieber schützt nun fünf Jahre
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER