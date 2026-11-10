COPD - Prävention im Kindesalter wichtig

Laut Marie-Kathrin Breyer, Leiterin der sogenannten LEAD Studie, entscheidet sich die Gesundheit der Lunge zu einem wesentlichen Teil bereits in der Kindheit. 7,6 Prozent der unter 15-Jährigen hätten eine abnormale Lungenfunktion und 3,4 Prozent der unter 25-Jährigen seien von einer obstruktiven -erkrankung betroffen. Dies erhöhe das spätere Risiko für spätere chronische Lungen-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.

"Mit einfachen, wenige Minuten dauernden Lungenfunktionstests könnten wir bereits bei der Schuleinschreibung Kinder mit eingeschränkter Lungenfunktion erkennen und frühzeitig gegensteuern", betonte Breyer. Vorgeschlagen werden Untersuchungen im Alter von sechs, zehn sowie 14 bis 15 Jahren, die in bestehende schulärztliche Untersuchungen integriert werden könnten.

COPD ist nicht heilbar und verursacht irreversible Schäden. Sobald die Lungenbläschen oder die Atemwege zerstört sind, lässt sich der Gewebeverlust nicht rückgängig machen - es kann nur ein weiteres Voranschreiten gebremst werden. Die Früherkennung sei deshalb unerlässlich. In Österreich sind rund 800.000 Personen betroffen - jedoch nur rund die Hälfte davon ist diagnostiziert.