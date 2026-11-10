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COPD - Prävention im Kindesalter wichtig

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Früherkennung und Prävention im Kindesalter sind wichtig
©HELMUT FOHRINGER, Fohringer, APA
COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) bleibt in frühen Stadien oft unbemerkt, kann aber durch rechtzeitiges Eingreifen günstig beeinflusst werden. Umso wichtiger sind Früherkennung und Prävention im Kindesalter, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Österreichischen Lungenunion in Wien.

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Laut Marie-Kathrin Breyer, Leiterin der sogenannten LEAD Studie, entscheidet sich die Gesundheit der Lunge zu einem wesentlichen Teil bereits in der Kindheit. 7,6 Prozent der unter 15-Jährigen hätten eine abnormale Lungenfunktion und 3,4 Prozent der unter 25-Jährigen seien von einer obstruktiven -erkrankung betroffen. Dies erhöhe das spätere Risiko für spätere chronische Lungen-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.

"Mit einfachen, wenige Minuten dauernden Lungenfunktionstests könnten wir bereits bei der Schuleinschreibung Kinder mit eingeschränkter Lungenfunktion erkennen und frühzeitig gegensteuern", betonte Breyer. Vorgeschlagen werden Untersuchungen im Alter von sechs, zehn sowie 14 bis 15 Jahren, die in bestehende schulärztliche Untersuchungen integriert werden könnten.

COPD ist nicht heilbar und verursacht irreversible Schäden. Sobald die Lungenbläschen oder die Atemwege zerstört sind, lässt sich der Gewebeverlust nicht rückgängig machen - es kann nur ein weiteres Voranschreiten gebremst werden. Die Früherkennung sei deshalb unerlässlich. In Österreich sind rund 800.000 Personen betroffen - jedoch nur rund die Hälfte davon ist diagnostiziert.

Illustration zu Ärzte/medizinische Versorgung/Gesundheit/Medizin. Eine Ärztin bei der Untersuchung mit einem Stetoskop aufgenommen am Donnerstag, 22. August 2013, (gestellte Szene). Die Ärzte protestieren am Mittwoch, 14. Dezember 2016, gegen die geplante Gesundheitsreform. Aktionen sind dazu in allen Bundesländern geplant. (ARCHIVBILD VOM 22.8.2013)

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