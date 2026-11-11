Ameisen verändern ihren Geschmacksinn für eigene Gesundheit

Im Fall einer Infektion fressen die Ameisen diese - zu ihrem eigenen Schutz bitter schmeckende - Substanz. Ameisen holen sich Wasserstoffperoxid aus den Kadavern von Blattläusen sowie aus Pflanzen, die von Blattläusen befallen sind. Ist die akute Infektion überwunden, kehren sie zur herkömmlichen Nahrung zurück, wie Forschende unter Beteiligung von Grazer Biologen bereits vor drei Jahren erkannt haben.

Wasserstoffperoxid wird in vielen Haushalten unter anderem als Desinfektions- und Bleichmittel eingesetzt. Für Ameisen ist diese flüssige Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff grundsätzlich giftig. "Für gesunde Insekten ist Wasserstoffperoxid schädlich. Sie halten sich aufgrund des bitteren, metallischen Geschmacks davon fern", betonte die in Graz lehrende Zoologin Dalial Freitak per Aussendung gegenüber der APA. Sie ist spezialisiert auf Insektenphysiologie und Mechanismen der Immunabwehr bei Insekten.

Nun stellten sich die Forschenden die Frage, wodurch es ermöglicht wird, dass die Insekten eine bittere Substanz fressen, die für gesunde Ameisen eigentlich giftig ist. Die Grazer Biologinnen und Biologen rund um Freitak stellten durch Genexpressionsanalysen fest, dass sich im Falle einer Pilzinfektion die Aktivität in einem Gen ändert - und damit der Geschmackssinn der Ameisen kurzfristig verändert.

"Es zeigte sich, dass sich die Aktivität im Gen namens Malvolio bei einer Erkrankung gravierend ändert und sich auf das Fressverhalten auswirkt", schilderte Jason Rissanen vom Institut für Biologie der Uni Graz. So können die Ameisen, die ebenso wie Bienen und Schmetterlinge süße Nahrung bevorzugen, im Notfall plötzlich "bittere Medizin" leichter schlucken.

Der Zoologe verweist darauf, dass sich diese Erbanlage auch in anderen Tieren findet und die Wahrnehmung des Geschmacks beeinflusst. Bei Ameisen konnte es erstmals nachgewiesen werden. In weiteren Studien wollen die Forschenden den molekularen Mechanismus noch genauer unter die Lupe nehmen und ebenso bei Honigbienen untersuchen.

(S E R V I C E - "Infection induced changes in gene expression linked to foraging choices in self-medicating Lasius platythorax ants", Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences,( https://doi.org/10.1098/rspb.2026.2357 )