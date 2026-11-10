Schwarzenegger schickt Wien wieder auf Schnitzeljagd

In dem Film spielt der gebürtige Steirer den Weihnachtsmann, dessen magischer Geschenkesack gestohlen wird. Gemeinsam mit einem von Alan Ritchson verkörperten Meisterdieb versucht er, den Sack zurückzuholen. Bei der Wiener Schnitzeljagd unter dem Motto "Findet Arnolds Tasche!" wird der Spieß umgedreht.

Der erste Hinweis auf ein Versteck soll am 18. November im kostenlosen Newsletter der Kampagne veröffentlicht werden (https://go.apa.at/V1DIGkE6). Weitere Hinweise folgen dann in den kommenden Wochen.

"Arnold hat schon immer ein Talent dafür gehabt, ernste Themen mit einer ordentlichen Portion Humor zu verbinden. Genau diesen Gedanken greifen wir mit unserer Schatzsuche auf: Wir wollen nicht nur für Spaß und Spannung sorgen, sondern auf spielerische Weise auch auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen", erklärte Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Bereits im Frühjahr hatte die Schwarzenegger Climate Initiative eine ähnliche Schatzsuche in Wien veranstaltet. Damals wurden über vier Wochen hinweg vier limitierte Schwarzenegger-Sammelkarten an verschiedenen Orten der Stadt versteckt.