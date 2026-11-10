ABO

Schwarzenegger schickt Wien wieder auf Schnitzeljagd

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Goodies von Schwarzenegger versteckt
©Afp, APA, PATRICK T. FALLON
Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger schickt Wien erneut auf Schnitzeljagd. Im Rahmen seiner Umweltkampagne "Pump for the Planet" werden an drei verschiedenen Orten in der Bundeshauptstadt Taschen mit Überraschungen wie Hoodies aus der gleichnamigen Kollektion versteckt, teilte die Schwarzenegger Climate Initiative am Dienstag mit. Die Aktion ist von Schwarzeneggers neuem Weihnachtsfilm "The Man with the Bag" inspiriert.

von

News auf Google bevorzugen

In dem Film spielt der gebürtige Steirer den Weihnachtsmann, dessen magischer Geschenkesack gestohlen wird. Gemeinsam mit einem von Alan Ritchson verkörperten Meisterdieb versucht er, den Sack zurückzuholen. Bei der Wiener Schnitzeljagd unter dem Motto "Findet Arnolds Tasche!" wird der Spieß umgedreht.

Der erste Hinweis auf ein Versteck soll am 18. November im kostenlosen Newsletter der Kampagne veröffentlicht werden (https://go.apa.at/V1DIGkE6). Weitere Hinweise folgen dann in den kommenden Wochen.

"Arnold hat schon immer ein Talent dafür gehabt, ernste Themen mit einer ordentlichen Portion Humor zu verbinden. Genau diesen Gedanken greifen wir mit unserer Schatzsuche auf: Wir wollen nicht nur für Spaß und Spannung sorgen, sondern auf spielerische Weise auch auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen", erklärte Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Bereits im Frühjahr hatte die Schwarzenegger Climate Initiative eine ähnliche Schatzsuche in Wien veranstaltet. Damals wurden über vier Wochen hinweg vier limitierte Schwarzenegger-Sammelkarten an verschiedenen Orten der Stadt versteckt.

Former California governor and actor Arnold Schwarzenegger speaks at the California Economic Summit in Long Beach, California, on October 14, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Früherkennung und Prävention im Kindesalter sind wichtig
Technik
COPD - Prävention im Kindesalter wichtig
Strategieprozess "Unser Wasser 2100" soll Antworten liefern
Technik
"Wasser im Klimawandel" zeigt steigenden Druck auf den Wasserhaushalt
Ewigkeitschemikalien: Insekten in Bergregionen mit teils hohen Werten
Technik
Ewigkeitschemikalien: Insekten in Bergregionen mit teils hohen Werten
In Österreich derzeit anderes Vakzin für Reisende empfohlen
Reisen & Freizeit
Valneva: Impfstoff gegen Chikungunya-Fieber schützt nun fünf Jahre
Hitzetote - Erstmals über 1.000 Opfer in einem Sommer in Österreich
Technik
Hitzetote - Erstmals über 1.000 Opfer in einem Sommer in Österreich
Biodiversitätsrat ortet "massive Leerstellen" in Renaturierungszielen
Technik
Biodiversitätsrat ortet "massive Leerstellen" in Renaturierungszielen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER